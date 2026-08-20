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Holttestet találtak az M5-ös autópályán

M3-as autópálya

Lángolt egy autó az M3-ason, több kilométeres a dugó

1 órája
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Kigyulladt egy autó az M3-as autópályán. Az érintett útszakaszt lezárták, több kilométeres a kocsisor.
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M3-as autópályatűzautó

Kigyulladt egy személyautó az M3-as autópályán, Budapest felé, Füzesabony térségében, a 111-es kilométerszelvénynél.

tűzoltóautó, illusztráció
Kigyulladt egy személyautó az M3-as autópályán - Illusztráció
Fotó: Csudai Sándor - Origo

A füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat.

 A raj az utómunkálatokat végzi – írja a katasztrófavédelem.

Az Útinform azt írja, az érintett pályaszakaszon lezárták a külső sávot, és közel 3 km-es a kocsisor.

Hatalmas lángokkal égett egy autó Miskolcon, a sofőr kiugrott a kocsiból

Kigyulladt egy személyautó szerda este Miskolcon, az Avason, a Szentgyörgy úton. A tűz során az autó motortere égett, a sofőr pedig kiugrott az autóból.

 

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