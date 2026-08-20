Lángolt egy autó az M3-ason, több kilométeres a dugó

Kigyulladt egy személyautó az M3-as autópályán, Budapest felé, Füzesabony térségében, a 111-es kilométerszelvénynél.

Kigyulladt egy személyautó az M3-as autópályán - Illusztráció

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat.

A raj az utómunkálatokat végzi – írja a katasztrófavédelem.

Az Útinform azt írja, az érintett pályaszakaszon lezárták a külső sávot, és közel 3 km-es a kocsisor.

Hatalmas lángokkal égett egy autó Miskolcon, a sofőr kiugrott a kocsiból

Kigyulladt egy személyautó szerda este Miskolcon, az Avason, a Szentgyörgy úton. A tűz során az autó motortere égett, a sofőr pedig kiugrott az autóból.