Lángolt egy autó az M3-ason, több kilométeres a dugó

Kigyulladt egy autó az M3-as autópályán. Az érintett útszakaszt lezárták, több kilométeres a kocsisor.
Kigyulladt egy személyautó az M3-as autópályán, Budapest felé, Füzesabony térségében, a 111-es kilométerszelvénynél.
A füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat.
A raj az utómunkálatokat végzi – írja a katasztrófavédelem.
Az Útinform azt írja, az érintett pályaszakaszon lezárták a külső sávot, és közel 3 km-es a kocsisor.
Hatalmas lángokkal égett egy autó Miskolcon, a sofőr kiugrott a kocsiból
Kigyulladt egy személyautó szerda este Miskolcon, az Avason, a Szentgyörgy úton. A tűz során az autó motortere égett, a sofőr pedig kiugrott az autóból.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!