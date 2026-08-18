37 modern BKK-automatát szereltek fel Budapesten, mutatjuk hol

Befejeződött a BKK jegy- és bérletautomata-hálózatának megújítása. A 2014-ben megjelent BKK-automaták a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedés egyik legfontosabb értékesítési csatornájává váltak, ezért a már több mint tízéves géppark teljes körű megújítása elengedhetetlen volt – írta közleményében a BKK.

A főváros-szerte működő automaták kívül-belül megújultak, és 37 vadonatúj, nagy kijelzős készülék is szolgálja az ügyfeleket

Fotó: BKK

Az automaták az üzembe helyezésük óta több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le, az értékesített termékek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot.

A legnagyobb forgalmat

a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér,

a Deák Ferenc tér,

a Keleti pályaudvar,

a Kelenföldi pályaudvar,

valamint az Astoria,

a Határ út,

a Kossuth Lajos tér,

a Ferenciek tere

és a Corvin-negyed

automatái bonyolítják.

Új és megújult automaták

A most befejezett fejlesztés egyik leglátványosabb eleme a 37 új, nagy kijelzős automata forgalomba állítása. Ezekből a készülékekből kettőt már korábban, tesztjelleggel, 35-öt pedig az elmúlt hetekben állítottak üzembe. Az új automaták modernebb megjelenésükkel és korszerű kezelőfelületükkel még kényelmesebb vásárlási élményt nyújtanak.

Emellett 280 készülék teljes körű felújításon esett át, amely során megújultak a legfontosabb hardverelemek és korszerűsödtek a berendezések működését biztosító rendszerek is.

A megújult automatahálózat továbbra is akadálymentesen használható: a látássérült ügyfelek fülhallgató csatlakoztatásával hangos navigációt vehetnek igénybe, a készülékek pedig többnyelvű kezelőfelülettel és elektronikus számlaküldési lehetőséggel segítik a vásárlást.

Digitális és hagyományos megoldások

Bár az elmúlt években jelentősen nőtt a BudapestGO és a Pay&GO használata, az automaták ma is a jegy- és bérletértékesítés mintegy 40 százalékát adják, így továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a BKK értékesítési rendszerében.

Nagy változás jön Budapest közlekedésében az augusztus 20-i ünnep miatt

Már napokkal a nemzeti ünnep előtt változik a közlekedés a főváros több pontján. Augusztus 20 miatt lezárásokra, terelésekre és módosított útvonalakra kell készülni Budapesten, miközben a metrók az ünnep napján tovább közlekednek.