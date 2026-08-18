37 modern BKK-automatát szereltek fel Budapesten, mutatjuk hol

Befejeződött a BKK jegy- és bérletautomata-hálózatának megújítása. A 2014-ben megjelent BKK-automaták a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedés egyik legfontosabb értékesítési csatornájává váltak, ezért a már több mint tízéves géppark teljes körű megújítása elengedhetetlen volt – írta közleményében a BKK.
Az automaták az üzembe helyezésük óta több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le, az értékesített termékek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot.
A legnagyobb forgalmat
- a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér,
- a Deák Ferenc tér,
- a Keleti pályaudvar,
- a Kelenföldi pályaudvar,
- valamint az Astoria,
- a Határ út,
- a Kossuth Lajos tér,
- a Ferenciek tere
- és a Corvin-negyed
automatái bonyolítják.
Új és megújult automaták
A most befejezett fejlesztés egyik leglátványosabb eleme a 37 új, nagy kijelzős automata forgalomba állítása. Ezekből a készülékekből kettőt már korábban, tesztjelleggel, 35-öt pedig az elmúlt hetekben állítottak üzembe. Az új automaták modernebb megjelenésükkel és korszerű kezelőfelületükkel még kényelmesebb vásárlási élményt nyújtanak.
Emellett 280 készülék teljes körű felújításon esett át, amely során megújultak a legfontosabb hardverelemek és korszerűsödtek a berendezések működését biztosító rendszerek is.
A megújult automatahálózat továbbra is akadálymentesen használható: a látássérült ügyfelek fülhallgató csatlakoztatásával hangos navigációt vehetnek igénybe, a készülékek pedig többnyelvű kezelőfelülettel és elektronikus számlaküldési lehetőséggel segítik a vásárlást.
Digitális és hagyományos megoldások
Bár az elmúlt években jelentősen nőtt a BudapestGO és a Pay&GO használata, az automaták ma is a jegy- és bérletértékesítés mintegy 40 százalékát adják, így továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a BKK értékesítési rendszerében.
Nagy változás jön Budapest közlekedésében az augusztus 20-i ünnep miatt
Már napokkal a nemzeti ünnep előtt változik a közlekedés a főváros több pontján. Augusztus 20 miatt lezárásokra, terelésekre és módosított útvonalakra kell készülni Budapesten, miközben a metrók az ünnep napján tovább közlekednek.