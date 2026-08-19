Hatalmas dugók alakultak ki az autópályákon, az ország több vonalán is araszol a forgalom

Az autópályákon több baleset és műszaki hiba is lassítja a forgalmat szerda délután. Az Útinform szerint az M1-esen kilométeres torlódások alakultak ki, miközben az M7-esen már elindult a Balaton felé tartó nyaralók első hulláma.

Torlódások nehezítik az autópályák forgalmát szerda délután. Az M1-esen és az M7-esen a Balaton és Győr felé is hosszabb menetidőre kell számítani

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Hosszú sorok alakultak ki az M1-es és az M7-es autópályán

Az M1-es főváros felé vezető oldalán Óbaroknál már befejezték egy korábbi baleset helyszínelését, az emiatt kialakult 10 kilométeres torlódás pedig csökken. Az ellenkező irányban, Bicskénél egy műszaki hibás autó miatt 5 kilométeres dugó alakult ki.

Az M7-esen Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a forgalom a Balaton irányába. Az Index olvasói jelzései és a Waze adatai alapján a Balaton, illetve Győr felé tartók körülbelül 22 perces késéssel számolhatnak.

Az M43-ason Szegednél egy baleset miatt 2 kilométeres sor alakult ki. Az M3-ason és az M0-son ugyanakkor már javult a helyzet, a korábbi torlódások feloszlóban vannak.

M3-as buszbaleset: eljárás indult a sofőr ellen

Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferense hétfőn.