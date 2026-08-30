Erre jobb, ha most nem indulsz el, több autópályán is komoly dugók alakultak ki

Az M7-es autópályán, a 108-as kilométernél kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó Zamárdi és Siófok között. A tűzoltók a helyszínre érkeztek és megkezdték a lángok oltását, a munkálatok idejére pedig lezárták az érintett pályaszakaszt.
Az Útinform tájékoztatása szerint a torlódás meghaladja a 3 kilométert. Aki teheti, annak érdemes a 112-es kilométernél található Zamárdi csomópontnál lehajtania, majd a 7-es főúton folytatnia az útját.
Több autópályán is araszol a forgalom
Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Komárom térségében, a 85-ös kilométernél az erős forgalom miatt több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki a kiépített terelés előtt.
Az M3-as autópályán Budapest felé, Hatvan és Bag között egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött.
A 43-as kilométernél forgalomkorlátozás van érvényben, a baleset miatt pedig több kilométeren át lassul a forgalom.
Az M5-ös autópályán, Lajosmizse térségében három személygépkocsi ütközött össze. A 67-es kilométernél a sérült járművek a belső sávot foglalják el, ezért a forgalom csak a külső sávban halad. A torlódás meghaladja a 8 kilométert.
Az M7-es Szabadbattyán térségében is számítani kell torlódásra egy korábbi baleset miatt. Ott egy lakókocsit vontató személyautó ütközött a külső szalagkorlátnak, a forgalom azonban jelenleg zavartalanul halad.
A 31-es főúton, Mende térségében négy jármű ütközött össze, ezért a baleset helyszínén teljes útzárat vezettek be.
Balatonberény közelében, a 76-os főúton két személyautó karambolozott. A forgalom félpályás korlátozás mellett halad.
Az M60-as autópályán aszfaltozás miatt a külső és a leállósávot zárták le az M6-os felé vezető oldalon. A forgalom csak a belső sávban haladhat, és az érintett oldalon a Szajki pihenőhely sem használható.
Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítési munkálatok zajlanak, ezért félpályás lezárás és napközbeni torlódások nehezítik a közlekedést. Kecskemét nyugati határában, a Kerekegyháza és Izsák felé vezető kereszteződésnél szintén munkálatok zajlanak, így munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani.
Négy autó ütközött
Négy gépkocsi karambolozott, közülük két jármű frontálisan ütközött össze Pest vármegyében, Gyömrő és Mende között, a 31-es főút 34-es kilométerénél. A baleset miatt lezárták az út érintett szakaszát - közölte a katasztrófavédelem vasárnap. Mint írták, a monori hivatásos tűzoltók mindegyik járművet áramtalanították.
Frissítés!
Mindkét sávban megindult a forgalom az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Zamárdi és Siófok között, ahol a 108-as kilométernél korábban kigyulladt és teljes egészében égett egy autó - közölte az Útinform.
A helyszínen több kilométer hosszúságú a torlódás, a lezárás ideje alatt az autósoknak azt tanácsolták, hogy aki teheti a 112-es kilométernél lévő Zamárdi csomópontnál térjen le a 7-es főútra.