Erre jobb, ha most nem indulsz el, több autópályán is komoly dugók alakultak ki

Az M7-es autópályán, a 108-as kilométernél kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó Zamárdi és Siófok között. A tűzoltók a helyszínre érkeztek és megkezdték a lángok oltását, a munkálatok idejére pedig lezárták az érintett pályaszakaszt.

Torlódás több autópályán is. Fotó: Nagy Norbert/Fejér Megyei Hírlap

Az Útinform tájékoztatása szerint a torlódás meghaladja a 3 kilométert. Aki teheti, annak érdemes a 112-es kilométernél található Zamárdi csomópontnál lehajtania, majd a 7-es főúton folytatnia az útját.

Több autópályán is araszol a forgalom

Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Komárom térségében, a 85-ös kilométernél az erős forgalom miatt több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki a kiépített terelés előtt.

Az M3-as autópályán Budapest felé, Hatvan és Bag között egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött.

A 43-as kilométernél forgalomkorlátozás van érvényben, a baleset miatt pedig több kilométeren át lassul a forgalom.

Az M5-ös autópályán, Lajosmizse térségében három személygépkocsi ütközött össze. A 67-es kilométernél a sérült járművek a belső sávot foglalják el, ezért a forgalom csak a külső sávban halad. A torlódás meghaladja a 8 kilométert.

Az M7-es Szabadbattyán térségében is számítani kell torlódásra egy korábbi baleset miatt. Ott egy lakókocsit vontató személyautó ütközött a külső szalagkorlátnak, a forgalom azonban jelenleg zavartalanul halad.

A 31-es főúton, Mende térségében négy jármű ütközött össze, ezért a baleset helyszínén teljes útzárat vezettek be.

Balatonberény közelében, a 76-os főúton két személyautó karambolozott. A forgalom félpályás korlátozás mellett halad.

Az M60-as autópályán aszfaltozás miatt a külső és a leállósávot zárták le az M6-os felé vezető oldalon. A forgalom csak a belső sávban haladhat, és az érintett oldalon a Szajki pihenőhely sem használható.

Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítési munkálatok zajlanak, ezért félpályás lezárás és napközbeni torlódások nehezítik a közlekedést. Kecskemét nyugati határában, a Kerekegyháza és Izsák felé vezető kereszteződésnél szintén munkálatok zajlanak, így munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani.