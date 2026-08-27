Megszólalt az Európai Bizottság az azbesztszennyezésről, ez a magyarokat is érinti

Elismeri az Európai Bizottság a magyarországi azbesztszennyezés miatti aggodalmak súlyosságát, tájékoztatta a testület környezetvédelemért felelős főigazgatóságának vezetője Laurie Kazan-Allent, az azbeszt betiltását szorgalmazó nemzetközi szervezet koordinátorát. A levelet Holdosi Dániel szombathelyi aktivista juttatta el az MTI-hez csütörtökön.

Elismerték a magyarországi azbesztszennyezés miatti aggodalmak súlyosságát. Fotó: MW

Francois Wakenhut arra a nyílt levélre válaszolt, amelyet 14 nemzetközi azbesztellenes munkavédelmi és egészségügyi környezetvédelmi szervezet és szakértő írt az Európai Unió és Magyarország vezetőinek július elején.

A dokumentumban felhívták a figyelmet a szombathelyi helyzet súlyosságára, rámutatva azokra a veszélyekre, amelyek különösen a gyermekek egészségét fenyegetik.

Az Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök néveben írt levelében a főigazgatóság vezetője kiemelte: elsősorban az illetékes nemzeti hatóságok felelőssége az ilyen esetekben alkalmazandó uniós szabályok betartatása, a kockázatok felmérése és a szükséges védő- és kármentesítési intézkedések megtétele.

Az Európai Bizottság bízik abban, hogy a nemzeti hatóságok továbbra is gyorsan és határozottan fellépnek a lakosság egészségének védelme érdekében az adott területeken

- közölte Francois Wakenhut.

Magyarországi azbesztszennyezés: április óta téma

Az azbesztszennyezés ügye az országgyűlési választások másnapján robbant ki Vas vármegyében, ahol a helyi kormányhivatal környezetvédelmi főosztályának vezetője és Szombathely polgármestere rendkívüli sajtótájékoztatón közölték, hogy a város egyik családi házas övezetében, az "Oldai plató" több utcájában azbeszt tartalmú kőzúzalékot terítettek le évekkel korábban.

Az azbeszt levegőben szálló rostanyaga súlyosan egészségkárosító.

Orbán István, a kormányhivatal főigazgatója elmondta: értesülési szerint korábban a magas azbeszttartalom miatt négy kőbányát is bezártak az ausztriai Burgenlandban, gyanújuk szerint az anyag onnan származhat. Nemény András, Szombathely polgármestere közölte: a városrész utcáit 12 kilométer hosszúságban borítja azbesztes zúzalék, amelynek biztonságos eltávolítása és elszállítása meghaladja a város anyagi lehetőségeit.