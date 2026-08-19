Két vármegyében is azbesztszennyezés miatt indítottak vizsgálatot – egy helyszínen a határérték hétszeresét mérték

Megérkeztek az azbeszt jelenlétének feltárására indított vizsgálatok első eredményei Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyében. Mosonmagyaróváron az eddig elemzett levegőminták egyikében mutattak ki azbesztrostot, de annak koncentrációja nem érte el az egészségügyi határértéket. Vas vármegyében ugyanakkor egy útpadkánál a szervetlen szállórost koncentrációja a határérték hétszerese volt, ezért annak haladéktalan eltávolításáról döntöttek.

Az azbesztszennyezés miatt több helyszínen is vizsgálatokat végeztek Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyében (A kép illusztráció)

Fotó: MW

Mosonmagyaróvár azután kezdett vizsgálatokba, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) első listája szerint a településre is érkezett kőzetszállítmány az azbesztszennyezésben érintett osztrák bányákból. A korábbi adatok szerint akár 11 ezer tonna érintett kőzúzalék is kerülhetett a városba – számolt be róla a Kisalfold.hu.

A városvezetés ezért akkreditált laboratóriumok bevonásával összesen 60 kőzet- és 12 levegőminta vizsgálatát rendelte meg.

Az egyik mosonmagyaróvári levegőmintában találtak azbesztrostot

Elsőként hat levegőminta eredménye érkezett meg. A vizsgált helyszínek közül a Mária Terézia utcában mutattak ki azbesztrostot a levegőben, 458 rost/köbméteres koncentrációban. Ez nem éri el az 1000 rost/köbméteres egészségügyi határértéket.

A városvezetés ennek ellenére óvintézkedésekről döntött. A Mária Terézia utca érintett szakaszán 5 kilométer/órára csökkentik a megengedett sebességet, emellett kalcium-kloriddal igyekeznek megkötni a rostokat. Amennyiben a további vizsgálatok – köztük az érintett területről származó kőzetminta elemzése – ezt indokolják, még az idén leaszfaltozhatják az útszakaszt. Az ott élőket közvetlenül is tájékoztatják az eredményekről.

Vas vármegyében három helyszínt vizsgáltak

Vas vármegyében három területen végeztek labor- és kiporzásvizsgálatot. Mintát vettek a Bereki úton, az Acsádi útról leágazó mezőgazdasági úton, a Jókai utca padkájánál, valamint a Nagy Pál utcai tanári parkolóban – tájékoztat a Vaol.hu.