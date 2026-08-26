Hírek érkeztek a sérült Gripen-pilótáról, személyesen kereste fel a köztársasági elnök

Baka András augusztus 26-án látogatta meg a Honvédkórházban a hétfői Gripen-baleset sérült pilótáját. A Sándor-palota közlése szerint az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, és hamarosan már otthon folytathatja a rehabilitációját.

Személyesen látogatta meg a Gripen-baleset sérült pilótáját a magyar köztársasági elnök, Baka András, a Magyar Honvédség főparancsnoka (illusztráció)

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Baka András meglátogatta a szolnoki Gripen-baleset sérült pilótáját

A Sándor-palota tájékoztatása szerint az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték. Az orvosok és a kórház szakemberei mindent megtesznek azért, hogy minél hamarabb felépüljön.

Állapota annyit javult, hogy várhatóan rövidesen elhagyhatja a Honvédkórházat, rehabilitációját pedig már otthon folytathatja.

Baka András köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka augusztus 26-án személyesen látogatta meg a magyar pilótát. A látogatásról a Sándor-palota Facebook-oldalán számoltak be.

Így történt a Gripen-baleset

A magyar légierő JAS-39 Gripenje hétfőn, páros gyakorlat közben hibásodott meg Szolnok térségében. A pilóta katapultált, a vadászgép pedig a szolnoki katonai bázis területén, lakott területen kívül ért földet.

A Sándor-palota szerint ebben fontos szerepe volt a pilóta felkészültségének, gyakorlottságának és lélekjelenlétének. A magyar pilóta a meghibásodott Gripent úgy irányította, hogy a baleset során a gép ne lakott területen csapódjon a földbe. A sérült őrnagyot ezt követően kórházba szállították, ahol kedden elvégezték a szükséges műtétet. A közlemény szerint felépülése jól halad, ezért hamarosan hazaengedhetik a kórházból.

Ekkor derülhet ki biztosan, miért zuhant le a Gripen Szolnokon

Hosszú hetekbe telhet, mire kiderült, mi vezetett a vadászgép lezuhanásához. A Magyar Honvédség Gripen vadászgépe hétfő délelőtt csapódott a földbe Szolnok határába, ám szerencsére nem történt komoly tragédia: a pilóta még idejében katapultált, maga a gép pedig lakott területen kívül zuhant le. A feltételezések szerint a fedélzeti elektronika szálhatott el a lezuhant Gripenen, azonban a baleset körülményeit és okait még vizsgálják.