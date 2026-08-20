Nem közvetítette Baka András első hivatalos beszédét a közmédia

Baka András köztársasági elnök első hivatalos beszédének idején az M1 nem a parlamenti eseményt közvetítette.

Baka András köztársasági elnök első hivatalos beszédének idején az M1 nem a parlamenti eseményt közvetítette

Fotó: MEDIAWORKS

A közmédia a beszéd helyett Komáromba kapcsolt, ahol a kenyérszentelésről számoltak be.

Az állami kitüntetések átadását sem lehetett élőben követni a közmédiában. Az eseményeket Magyar Péter csatornáin lehetett élőben nézni.

Az M1 műsorvezetője, Bősze Ádám közben megjegyezte, hogy a parlamentben éppen Cserhalmi Györgynek adják át az egyik legmagasabb állami kitüntetést, és azt ígérte, hogy később a Híradóban beszámolnak róla – írja a 444.

Ezután azonban még váratlanabb fordulatot vettek az események, és kapcsolták a Margitszigetet, ahol éppen a Tisza-Sziget találkozó zajlik. A tudósításban beszámoltak róla, hogy Radnai Márk, Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes az Országgyűlés elnöke is érkezik majd a helyszínre. Forsthoffer Ágnes azonban ekkor még éppen díjakat adott át a parlamentbe, amit azonban a nézők nem láthattak.

A közmédia végül leadta Baka András beszédét, közel két órával csúszással.

Baka András állami kitüntetéseket adott át

Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. Az államfő kiemelte, ez az alkalom nem a politikáról szól.