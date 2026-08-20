Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Baka András

Nem közvetítette Baka András első hivatalos beszédét a közmédia

5 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Augusztus 20-án újraindult a közmédia, ám egy fontos ünnepi eseményt nem közvetített élőben. Baka András első hivatalos beszédét és az állami kitüntetések átadását a nézők ekkor nem követhették a közmédián keresztül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Baka Andrásaugusztus 20M1 Híradó

Baka András köztársasági elnök első hivatalos beszédének idején az M1 nem a parlamenti eseményt közvetítette.

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából állami elismeréseket és kitüntetéseket ad át. 2026.08.20. , Baka András
Baka András köztársasági elnök első hivatalos beszédének idején az M1 nem a parlamenti eseményt közvetítette
Fotó: MEDIAWORKS

A közmédia a beszéd helyett Komáromba kapcsolt, ahol a kenyérszentelésről számoltak be.

Az állami kitüntetések átadását sem lehetett élőben követni a közmédiában. Az eseményeket Magyar Péter csatornáin lehetett élőben nézni. 

Az M1 műsorvezetője, Bősze Ádám közben megjegyezte, hogy a parlamentben éppen Cserhalmi Györgynek adják át az egyik legmagasabb állami kitüntetést, és azt ígérte, hogy később a Híradóban beszámolnak róla – írja a 444.

Ezután azonban még váratlanabb fordulatot vettek az események, és kapcsolták a Margitszigetet, ahol éppen a Tisza-Sziget találkozó zajlik. A tudósításban beszámoltak róla, hogy Radnai Márk, Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes az Országgyűlés elnöke is érkezik majd a helyszínre. Forsthoffer Ágnes azonban ekkor még éppen díjakat adott át a parlamentbe, amit azonban a nézők nem láthattak. 

 A közmédia végül leadta Baka András beszédét, közel két órával csúszással. 

Baka András állami kitüntetéseket adott át

Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. Az államfő kiemelte, ez az alkalom nem a politikáról szól.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!