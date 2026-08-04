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kánikula

Drámai fotók a Balatonról: ennyit apadt a magyar tenger vize 3 hét alatt – galéria

27 perce
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10 centi. Ennyivel lett sekélyebb a Balaton három röpke hét alatt.
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kánikulaBalatonCsopakvízszint

Mindössze három hét alatt drámai átalakuláson ment át a csopaki strand látképe: a Balaton vízszintjének csökkenése leginkább a sekély partszakaszon, a gyermekpancsolónál a leglátványosabb, ahol egyre nagyobb terület kerül ki a vízből.

Három hét alatt látványosan apadt a Balaton vize
Három hét alatt látványosan apadt a Balaton vize. Balra a július 11-ei, jobbra az augusztus 1-jei állapot
Fotó: Mák Lilla/Napló/VEOL

A kánikula miatt folyamatos az állóvizeink párolgása, utánpótlás pedig nem érkezik, így a csökkenés nem csak számokban, de látványban is rendkívüli. A VEOL beszámolója szerint azonban az eltűnő víztömeg ellenére is igen nagy a strand látogatottsága: augusztus 1-jén délre már elfogytak az árnyékos helyek, nem sokkal később pedig már a napos területeken is alig lehetett szabad helyet találni. Úgy tűnik, hogy a hűsölni vágyóknak nem jelent gondot, ha kicsit többet kell befelé gyalogolni a tóba. 

De lássuk a számokat! A vízügy adatai szerint július 11-én 66 centiméter volt a Balaton átlagos vízállása, augusztus 1-jén viszont már csak 56 centiméter. Ez 10 centi csökkenést jelent.

Fotókon az eltűnő Balaton

Az alábbi képre kattintva nézhető végig galériánk a három héttel ezelőtti és a mostani állaportól:

Galéria: Ennyit apadt a Balaton vize Csopaknál 3 hét alatt
Fotó: Mák Lilla/Napló/VEOL
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Így nézett ki a csopaki strand augusztus 1-jén

 

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