Drámai fotók a Balatonról: ennyit apadt a magyar tenger vize 3 hét alatt – galéria

Mindössze három hét alatt drámai átalakuláson ment át a csopaki strand látképe: a Balaton vízszintjének csökkenése leginkább a sekély partszakaszon, a gyermekpancsolónál a leglátványosabb, ahol egyre nagyobb terület kerül ki a vízből.

Három hét alatt látványosan apadt a Balaton vize. Balra a július 11-ei, jobbra az augusztus 1-jei állapot

Fotó: Mák Lilla/Napló/VEOL

A kánikula miatt folyamatos az állóvizeink párolgása, utánpótlás pedig nem érkezik, így a csökkenés nem csak számokban, de látványban is rendkívüli. A VEOL beszámolója szerint azonban az eltűnő víztömeg ellenére is igen nagy a strand látogatottsága: augusztus 1-jén délre már elfogytak az árnyékos helyek, nem sokkal később pedig már a napos területeken is alig lehetett szabad helyet találni. Úgy tűnik, hogy a hűsölni vágyóknak nem jelent gondot, ha kicsit többet kell befelé gyalogolni a tóba.

De lássuk a számokat! A vízügy adatai szerint július 11-én 66 centiméter volt a Balaton átlagos vízállása, augusztus 1-jén viszont már csak 56 centiméter. Ez 10 centi csökkenést jelent.

Fotókon az eltűnő Balaton

Az alábbi képre kattintva nézhető végig galériánk a három héttel ezelőtti és a mostani állaportól: