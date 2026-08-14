289 millióért árulják a balatoni álomházat, a kommentelők egymásnak estek az ár miatt

289 millió forintért árulnak egy 1780-ban épült csopaki ingatlant, amelyet teljesen felújítottak, mediterrán hangulatú kerttel és balatoni panorámával együtt. A különleges ház azonban alaposan megosztja a kommentelőket: van, aki szerint Csopak egyik ékköve, más szerint ennyi pénzért külföldön is lehetne hasonlót venni – írja a Veol.

A csopaki ingatlan 1780-ban épült, azóta teljesen felújították.

Fotó: Otthon Centrum/Facebook

A hirdetés szerint a ház megőrizte a Balaton-felvidék jellegzetes stílusát, miközben a felújítás során nagy hangsúlyt kaptak az egyedi, kézműves részletek. A nádfedésű főépület mellett egy melléképület is tartozik az ingatlanhoz.

Balatoni panoráma és mediterrán kert

A régi épület karakterét igyekeztek megtartani: mészkőburkolat, kézműves spaletták és egy közel 300 éves bejárati pinceajtó is található rajta. A pincéhez vezető kovácsoltvas korlát fogórésze például fekete dió gyökeréből készült.

A főépületben két külön bejáratú lakrész kapott helyet.

A földszinten konyha-étkező, dolgozószoba, hálószoba és fürdőszoba található, míg a tetőtéri apartman vendégek fogadására is alkalmas. A mintegy 90 négyzetméteres lakótérhez pince és terasz is kapcsolódik.

A különleges ház azonban nemcsak a részletei, hanem az ára miatt is felkeltette az érdeklődést. Az irányár 289 millió forint. Fotó: Otthon Centrum/Facebook

A teraszról a Balatonra és a gondozott kertre is páratlan kilátás nyílik. A hirdetés szerint a pince fölötti terasz faszerkezetéhez mintegy 45 köbméter fát használtak fel.

A 991 négyzetméteres kert kialakítására szintén nem sajnálták a pénzt.

A telek a növények betelepítése előtt teljes földcserén esett át, majd többek között olajfákkal, jukkákkal, pálmákkal, banánfélékkel, gyümölcsfákkal, szőlővel és levendulával ültették be. A kert öntözését egy 27 méter mély fúrt kút biztosítja, emellett automata világítás és egy olasz csempével burkolt kültéri zuhanyzó is helyet kapott benne.

A kertben olasz csempével burkolt kültéri zuhanyzó is található.

Fotó: Otthon Centrum/Facebook

A ház csendes utcában található, ahonnan a Balaton mellett a Tamás-hegyre is panoráma nyílik. Csopak központja, a tó és Balatonfüred néhány perc alatt elérhető.

A 289 milliós ár viszont már vitát váltott ki

A különleges ingatlan irányára 289 millió forint, és éppen ez az, ami igazán megosztotta a hozzászólókat.

Többen rajonganak a házért, egyikük például „Csopak egyik ékkövének” nevezte, más pedig egyszerűen azt írta: „álmaim háza”.

Olyan kommentelő is akadt, aki szerint a felújítás és a részletek miatt az ingatlan valóban különleges.