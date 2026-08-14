289 millióért árulják a balatoni álomházat, a kommentelők egymásnak estek az ár miatt

289 millió forintért árulnak egy 1780-ban épült csopaki ingatlant, amelyet teljesen felújítottak, mediterrán hangulatú kerttel és balatoni panorámával együtt. A különleges ház azonban alaposan megosztja a kommentelőket: van, aki szerint Csopak egyik ékköve, más szerint ennyi pénzért külföldön is lehetne hasonlót venni – írja a Veol.
A hirdetés szerint a ház megőrizte a Balaton-felvidék jellegzetes stílusát, miközben a felújítás során nagy hangsúlyt kaptak az egyedi, kézműves részletek. A nádfedésű főépület mellett egy melléképület is tartozik az ingatlanhoz.
Balatoni panoráma és mediterrán kert
A régi épület karakterét igyekeztek megtartani: mészkőburkolat, kézműves spaletták és egy közel 300 éves bejárati pinceajtó is található rajta. A pincéhez vezető kovácsoltvas korlát fogórésze például fekete dió gyökeréből készült.
A főépületben két külön bejáratú lakrész kapott helyet.
A földszinten konyha-étkező, dolgozószoba, hálószoba és fürdőszoba található, míg a tetőtéri apartman vendégek fogadására is alkalmas. A mintegy 90 négyzetméteres lakótérhez pince és terasz is kapcsolódik.
A teraszról a Balatonra és a gondozott kertre is páratlan kilátás nyílik. A hirdetés szerint a pince fölötti terasz faszerkezetéhez mintegy 45 köbméter fát használtak fel.
A 991 négyzetméteres kert kialakítására szintén nem sajnálták a pénzt.
A telek a növények betelepítése előtt teljes földcserén esett át, majd többek között olajfákkal, jukkákkal, pálmákkal, banánfélékkel, gyümölcsfákkal, szőlővel és levendulával ültették be. A kert öntözését egy 27 méter mély fúrt kút biztosítja, emellett automata világítás és egy olasz csempével burkolt kültéri zuhanyzó is helyet kapott benne.
A ház csendes utcában található, ahonnan a Balaton mellett a Tamás-hegyre is panoráma nyílik. Csopak központja, a tó és Balatonfüred néhány perc alatt elérhető.
A 289 milliós ár viszont már vitát váltott ki
A különleges ingatlan irányára 289 millió forint, és éppen ez az, ami igazán megosztotta a hozzászólókat.
Többen rajonganak a házért, egyikük például „Csopak egyik ékkövének” nevezte, más pedig egyszerűen azt írta: „álmaim háza”.
Olyan kommentelő is akadt, aki szerint a felújítás és a részletek miatt az ingatlan valóban különleges.
Mások viszont sokallják az árat.
Egy hozzászóló szerint ennyi pénzből Spanyolországban közvetlen tengerparti házat is lehet venni, míg más szerint az összeg egyszerűen nevetséges.
Olyan vélemény is érkezett, hogy 289 millió forintért már a francia Riviérán is lehetne ingatlant találni.
Úgy tűnik, abban a kommentelők többsége egyetért, hogy a csopaki ház nem mindennapi – abban viszont már egyáltalán nincs egyetértés, hogy 289 millió forintot ér-e.
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