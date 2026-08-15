Szakemberek figyelmeztetnek: komoly veszély fenyegetheti a Balatont

A Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon fenntarthatatlan, ezért több ágazatot érintő, összehangolt cselekvésre van szükség – mondta Honti Márk hidrológus a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) pénteki, tihanyi tudományos előadóülésén az MTI beszámolója szerint.

Az elmúlt harminc évben a Balaton vízgyűjtő területén jelentős aszályosodást tapasztaltak

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A Balaton jelenlegi használata komoly kockázatokat hordoz

A BLKI közleménye szerint a résztvevők egyetértettek abban, hogy a jelenlegi gyakorlat folytatása komoly kockázatokat jelent a tó élővilága és az emberi használat szempontjából.

A szakemberek szerint a globális éghajlatváltozással járó kedvezőtlen folyamatok miatt a megszokott használati módokon is változtatni kell. Hangsúlyozták, hogy biztosítani kell a tó és partjai közösségi használatát az élővilág megóvása mellett, a változásokhoz való alkalmazkodás pedig állami és egyéni felelősség is.

Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója előadásában arról beszélt, hogy az alaptörvényi jogok és az egyéb jogi keretek megfelelőek, az egyedi érdekek azonban szerinte a közösségi érdekek fölé kerültek.

Úgy fogalmazott, hogy háttérbe szorult a szakmai tudás, a komplex megközelítés helyett rövid távú gondolkodás érvényesül, valamint hiányzik az egységes kezelés. Szerinte a tulajdonosi és beruházói érdekek előtérbe kerülése hozzájárult a zöldfelületek eltűnéséhez, a települések túlzott beépítéséhez és a természeti területek visszaszorulásához.

Az éghajlatváltozás és a partbeépítés is hatással van a tóra

Vasas Gábor, a BLKI főigazgatója a klímaváltozás hatásairól beszélt. Kitért arra is, hogy az árvaszúnyogok a jövőben is időszakosan rendkívüli tömegben jelenhetnek meg, ez azonban önmagában nem feltétlenül jelenti az ökológiai állapot általános romlását.

Horváth Angéla, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője adatokkal mutatta be a tó vízgyűjtő területén az elmúlt harminc évben tapasztalt aszályosodást.

Horváth Ákos, a HungaroMet siófoki obszervatóriumának vezetője szerint az elmúlt években jelentős zavarok keletkeztek a tó működését meghatározó folyamatokban. Elmondása szerint ehhez az emberi tevékenység, különösen a Balaton mikroklímáját erősen befolyásoló intenzív partbeépítés is hozzájárul.

Lengl Zoltán balatoni főépítész arra hívta fel a figyelmet, hogy az elhibázott léptékű és mértékű beruházások a balatoni építészet megítélésének is ártottak.