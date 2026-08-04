Pickup-pal hajtottak a Balatonba, ott strandoltak és söröztek – fotó készült a furcsa akcióról

Az alacsony vízállást kihasználva egy ezüstszürke pickuppal hajtottak be a Balaton sekély vizébe Balatonvilágosnál. A szokatlan jelenetet egy arra járó fotózta le, a kép pedig gyorsan bejárta a közösségi médiát. A fotót a Sonline osztotta meg.

Furcsa balatoni strandolásról beszél az internet

Fotó: MW

A mutatvány látványos volt, de nem éppen környezetkímélő

A társaság a terepjáróval egyszerűen begurult a tóba, majd a platón és a jármű körül pihenve, zenét hallgatva és sörözve próbálta elviselni a nyári hőséget.

A mutatvány kétségtelenül látványos, környezetvédelmi szempontból azonban aligha nevezhető környezetkímélőnek.

Egy autó vízbe hajtásakor fennáll az olaj- vagy más folyadékszivárgás kockázata, emellett a sekély parti zóna élővilágát és a medret is károsíthatja.

Így áll most a Balaton

A Balaton vízszintje hetek óta folyamatosan csökken, így a part mentén egyre nagyobb területen sekély a víz. Közben sok nyaraló a balatoni árakat tartja túl magasnak, a vendéglátósok viszont úgy vélik, a visszafogottabb vendégszámot nem elsősorban a drágulás okozza.

A fotó sokaknak felidézte a 2012-es esetet is, amikor két Hummer hajtott a Balaton jegére, amely végül beszakadt alattuk. Ezúttal szerencsére nem történt hasonló baleset.

Remélhetőleg azért nem ez lesz a Balaton új trendje, és az autós mozik után nem autós strandok nyílnak a magyar tengernél.