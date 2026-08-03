Főleg a szúnyogok lepték el a Balatont, ez a hőség még a turistáknak is sok

Már bőven 30 fok felett járt a hőmérő higanyszála, amikor múlt csütörtök délelőtt 11 óra körül fotós kollégámmal megérkeztünk a siófoki szabadstrandra. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a zavartalan napsütés ellenére alig-alig voltak vendégek a hatalmas területű, füves placcon, sőt, még a viszonylag szerény számú fa árnyékában is találhattunk volna helyet, ha strandolni érkeztünk volna a Balatonhoz. Mi azonban riportot készíteni jöttünk, ezért rögtön meg is kérdeztük az egyik büfé tulajdonosát, hogy miként alakul eddig a szezon. Ildikó szerint nagyon rossz a helyzet, ő közel 40 százalékos forgalomvisszaesésről számolt be.

Jó sokat kell sétálnia befelé annak, akik úszni szeretne a Balatonban a déli parton (Fotó: Mediaworks)

Két nagy problémával küzd idén a Balaton

A hangulatos kis vendéglátóegység üzemeltetője elmondta, ő idén nem emelt árakat, így a vendégszámcsökkenés okát nem a drágulásban látja. Véleménye szerint azért jönnek jóval kevesebben, mert borzalmasan alacsony a tó vízszintje, a nyaralók életét pedig ezen a nyáron is megkeseríti az árvaszúnyogok rajzása.

– Este, sötétedés után nem lehet tőlük nyugodtan megvacsorázni, az emberek egy sört sem tudnak meginni a parton, annyian vannak – számolt be Ildikó, akinek néha a büfét is előbb be kell zárnia, hogy el ne lepjék az amúgy teljesen ártalmatlan, nem csípő rovarok.

Ildikó jelentős forgalomcsökkenést tapasztal (Fotó: Mediaworks)

Az alacsony vízszintet és az árvaszúnyograjzást óriási problémának nevezte Lilla is, aki a Petőfi sétány egyik étterem-pizzériájának üzletvezetője. Ők nem tapasztalnak visszaesést, inkább forgalomemelkedésről adott számot. Úgy látják, idén eddig kevesebb külföldi turista érkezett a Balatonra, viszont – nagy örömükre – több az olyan magyar vendég, aki szívesen ül be egy étterembe fogyasztani.

– Nálunk két fő akár 12 ezer forintból bőségesen meg tud vacsorázni, így gyakran még hétköznap esténként is várni kell egy szabad asztalra – tette hozzá. Lilla a tavalyi után ebben az évben ismét bevételi rekordra számít.

Nem ennyire bizakodó Benedek, aki nyaranta édesapja vízibicikli-kölcsönzőjét üzemelteti a siófoki szabadstrandon. A fiatalember szerint ugyanis

idén mind a magyarok, mind a külföldiek sokkal kevesebben látogatnak el a Balaton-partra.

– A hétvégére várható kánikula ugyan bizakodásra ad okot, de félő, hogy a nagy melegben a strandolók inkább az árnyékba húzódnak majd – jegyezte meg.