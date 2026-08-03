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Energiakrízis: tomboló a kánikula és vízhiány – ezt lehet tudni a rendkívüli helyzetről percről-percre

Balaton

Főleg a szúnyogok lepték el a Balatont, ez a hőség még a turistáknak is sok

39 perce
Olvasási idő: 13 perc
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A nyaralók szerint drága az élet a magyar tengernél, a vendéglátósok viszont nem az árak színvonalában látják a csökkenő vendégszám okát. Az Origo a helyszínen járt utána, hogy miként alakul a főszezon a Balaton déli partján.
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BalatonszabadstrandZamárdisiófoki aranypartkánikula

Már bőven 30 fok felett járt a hőmérő higanyszála, amikor múlt csütörtök délelőtt 11 óra körül fotós kollégámmal megérkeztünk a siófoki szabadstrandra. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a zavartalan napsütés ellenére alig-alig voltak vendégek a hatalmas területű, füves placcon, sőt, még a viszonylag szerény számú fa árnyékában is találhattunk volna helyet, ha strandolni érkeztünk volna a Balatonhoz. Mi azonban riportot készíteni jöttünk, ezért rögtön meg is kérdeztük az egyik büfé tulajdonosát, hogy miként alakul eddig a szezon. Ildikó szerint nagyon rossz a helyzet, ő közel 40 százalékos forgalomvisszaesésről számolt be.

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Jó sokat kell sétálnia befelé annak, akik úszni szeretne a Balatonban a déli parton (Fotó: Mediaworks)

Két nagy problémával küzd idén a Balaton

A hangulatos kis vendéglátóegység üzemeltetője elmondta, ő idén nem emelt árakat, így a vendégszámcsökkenés okát nem a drágulásban látja. Véleménye szerint azért jönnek jóval kevesebben, mert borzalmasan alacsony a tó vízszintje, a nyaralók életét pedig ezen a nyáron is megkeseríti az árvaszúnyogok rajzása.

– Este, sötétedés után nem lehet tőlük nyugodtan megvacsorázni, az emberek egy sört sem tudnak meginni a parton, annyian vannak – számolt be Ildikó, akinek néha a büfét is előbb be kell zárnia, hogy el ne lepjék az amúgy teljesen ártalmatlan, nem csípő rovarok.

Ildikó jelentős forgalomcsökkenést tapasztal (Fotó: Mediaworks)

Az alacsony vízszintet és az árvaszúnyograjzást óriási problémának nevezte Lilla is, aki a Petőfi sétány egyik étterem-pizzériájának üzletvezetője. Ők nem tapasztalnak visszaesést, inkább forgalomemelkedésről adott számot. Úgy látják, idén eddig kevesebb külföldi turista érkezett a Balatonra, viszont – nagy örömükre – több az olyan magyar vendég, aki szívesen ül be egy étterembe fogyasztani.

– Nálunk két fő akár 12 ezer forintból bőségesen meg tud vacsorázni, így gyakran még hétköznap esténként is várni kell egy szabad asztalra – tette hozzá. Lilla a tavalyi után ebben az évben ismét bevételi rekordra számít.

Nem ennyire bizakodó Benedek, aki nyaranta édesapja vízibicikli-kölcsönzőjét üzemelteti a siófoki szabadstrandon. A fiatalember szerint ugyanis

idén mind a magyarok, mind a külföldiek sokkal kevesebben látogatnak el a Balaton-partra.

– A hétvégére várható kánikula ugyan bizakodásra ad okot, de félő, hogy a nagy melegben a strandolók inkább az árnyékba húzódnak majd – jegyezte meg.

Ők egyébként tavalyhoz képest 500 forinttal emelték a vízibicikli-kölcsönzés árát, így most egy négyszemélyes vízi járgányt 7000, egy hatszemélyest 7500 forintért bérelhetünk ki egy órára. A többi vízisporteszköz, kajak, SUP, csónak bérleti díja nem emelkedett, ezeket 2500-4500 forint között használhatjuk 60 percig.

Benedek sem elégedett az idei szezonnal (Fotó: Mediaworks)

Nem olcsó a Balaton-part, a vendégek mégis imádják

A szüleivel Németországban élő Bence azon szerencsések közé tartozik, aki valóban otthonosan és rendkívül költséghatékonyan tudja megoldani a nyaralását. Nagyszülei ugyanis itt, Siófokon laknak, így a fiatalember minden nyáron ellátogat hozzájuk néhány hétre.

– Jó az idő, kellemes a víz, és jók az emberek is, úgyhogy nagyon jól érzem itt magam – mondta az Origónak a szabadstrandon lazító, ingatlanértékesítőnek tanuló srác.

Bence örömmel tapasztalja, hogy a strand területén folyamatosan javul a szolgáltatások színvonala, legutóbb például korszerű, műanyag borítású kosárlabdapályákat adtak át. A költségekkel kapcsolatban pedig azt érzékeli, hogy bár itt is évről évre drágább minden, de elmondása szerint Németországban sokkal jobban elszabadultak az árak, mint hazánkban.

Bence minden évben hazalátogat a Balaton-partra (Fotó: Mediaworks)

László az Aranypart egyik szállodájának vendégeként idén hat napot tölt el feleségével Siófokon. A 38 éves, sakkoktatóként dolgozó budapesti férfi elmondta, gyerekkorától minden évben ellátogat a Balatonhoz, mert neki ez jelenti a kikapcsolódást. Hozzátette, bár egy ideje tervezgetnek külföldi nyaralást, számukra a magyar tenger az igazi szerelem. Még akkor is, ha

idén aggasztóan alacsonynak tartja a tó vízszintjét, és a vízhőmérséklet sem a kedvére való,

valamint az árakkal, főként az élelmiszerbolti árakkal sem elégedett.

– Azonban ha az ember nyaralni jön, hozzon pénzt, ne legyen smucig magával szemben – jelentette ki.

László gyermekkora óta minden évben a Balatonnál nyaral (Fotó: Mediaworks)

Ugyanezt az elvet vallja Klári is, aki tíz éve visszajáró vendég Zamárdiban. A még aktív, szociális szférában dolgozó nagymama és népes családja a nyaralás alatt magánszálláshelyet bérelnek, onnan járnak ki a szabadstrandra. Elmondása szerint bár nem veti fel őket a pénz, a közös vakációra valót mindig összespórolják, így egy hétre együtt lehetnek a fiával, a lányával és az öt unokával.

Közölte, ebben a pár napban igyekeznek kikapcsolódni, és nem vonnak meg maguktól semmit, ami jó. A strand éttermeinek valamelyikében ebédelnek, és ha megkívánnak egy fagylaltot vagy egy lángost, palacsintát, kukoricát, akkor megveszik. Szoktak csónakázni és vízibiciklizni is, a kisunokák pedig élvezik az alacsony vízállást, mert „nagyon szeretnek sarazni”. Kláriék szerveznek egyéb, nem vizes programokat is, így minden évben elmennek éjszakai bobozni, és ellátogatnak a zamárdi kalandparkba is.

Klári és az öt unokából három (Fotó: Mediaworks)

Mennyi is az annyi?

Riportunk nem lenne teljes, ha nem számolnánk be róla, hogy milyen árakkal találkoztunk a Balaton déli partján. Elsősorban az élelmiszerárakra voltunk kíváncsiak, mert enni és inni a nyaralás alatt is mindenkinek kell. Tapasztalataink szerint

az ételek, italok ára nagyjából megegyezik a fővárosi éttermi árakkal, sehol nem találkoztunk kirívóan magas összegekkel.

Kezdjük az örök klasszikussal: sima vagy fokhagymás lángost Siófokon, az Aranyparton 1890 forintért lehet kapni, míg a sajtos-tejfölösért 2490 forintot kérnek. Ugyanez Zamárdiban 1300, illetve 2300 forintba kerül.

 

Hamburgert ehetünk 3800 forintért, a palacsinta darabja 600 forinttól indul, csakúgy, mint egy gombóc fagylalt. Siófokon láttunk akciós gyros tálat 2990 forintért, de vannak éttermek, ahol menüt is felszolgálnak. Egy csülkös bableves túrógombóccal 2990-ért a miénk lehet.

Amennyiben frissensültre vágyunk, akkor egy kicsit mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni, ezeket általában ötezer forint körüli áron kínálják körettel.

Ha étkezés után megszomjaztunk, szénsavas és rostos üdítőt decinként 270 forintért fogyaszthatunk, 3 deciliter házi készítésű limonádé pedig 1100 forintba kerül. Aki inkább egy hideg sörrel oltaná a szomját, üvegest kap már ezer forint körül, míg a csapolt korsója 1200-2000 forint között mozog.

Zárásként jöhet a kávé: az eszpresszó a legtöbb helyen 700, míg a kapucsínó 900 forint körül kapható. Ha a nagy forróságban jobban esne egy jeges kávé, akkor azért 1750 forintot kell leszurkolnunk.

Balaton, 2026.07.30. fotó: Bánkúti Sándor
Balaton, 2026.07.30. fotó: Bánkúti Sándor
Balaton, 2026.07.30. fotó: Bánkúti Sándor
Balaton, 2026.07.30. fotó: Bánkúti Sándor
Balaton, 2026.07.30. fotó: Bánkúti Sándor
Balaton, 2026.07.30. fotó: Bánkúti Sándor
Balaton, 2026.07.30. fotó: Bánkúti Sándor
Balaton, 2026.07.30. fotó: Bánkúti Sándor
Balaton, 2026.07.30. fotó: Bánkúti Sándor
Balaton, 2026.07.30. fotó: Bánkúti Sándor
Balaton, 2026.07.30. fotó: Bánkúti Sándor
Galéria: Alacsony vízállás és elszabadult árak a Balatonon
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Alacsony vízállás és elszabadult árak a Balatonon – Siófok, Petőfi sétány

 

 

 

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