Főleg a szúnyogok lepték el a Balatont, ez a hőség még a turistáknak is sok

Már bőven 30 fok felett járt a hőmérő higanyszála, amikor múlt csütörtök délelőtt 11 óra körül fotós kollégámmal megérkeztünk a siófoki szabadstrandra. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a zavartalan napsütés ellenére alig-alig voltak vendégek a hatalmas területű, füves placcon, sőt, még a viszonylag szerény számú fa árnyékában is találhattunk volna helyet, ha strandolni érkeztünk volna a Balatonhoz. Mi azonban riportot készíteni jöttünk, ezért rögtön meg is kérdeztük az egyik büfé tulajdonosát, hogy miként alakul eddig a szezon. Ildikó szerint nagyon rossz a helyzet, ő közel 40 százalékos forgalomvisszaesésről számolt be.
Két nagy problémával küzd idén a Balaton
A hangulatos kis vendéglátóegység üzemeltetője elmondta, ő idén nem emelt árakat, így a vendégszámcsökkenés okát nem a drágulásban látja. Véleménye szerint azért jönnek jóval kevesebben, mert borzalmasan alacsony a tó vízszintje, a nyaralók életét pedig ezen a nyáron is megkeseríti az árvaszúnyogok rajzása.
– Este, sötétedés után nem lehet tőlük nyugodtan megvacsorázni, az emberek egy sört sem tudnak meginni a parton, annyian vannak – számolt be Ildikó, akinek néha a büfét is előbb be kell zárnia, hogy el ne lepjék az amúgy teljesen ártalmatlan, nem csípő rovarok.
Az alacsony vízszintet és az árvaszúnyograjzást óriási problémának nevezte Lilla is, aki a Petőfi sétány egyik étterem-pizzériájának üzletvezetője. Ők nem tapasztalnak visszaesést, inkább forgalomemelkedésről adott számot. Úgy látják, idén eddig kevesebb külföldi turista érkezett a Balatonra, viszont – nagy örömükre – több az olyan magyar vendég, aki szívesen ül be egy étterembe fogyasztani.
– Nálunk két fő akár 12 ezer forintból bőségesen meg tud vacsorázni, így gyakran még hétköznap esténként is várni kell egy szabad asztalra – tette hozzá. Lilla a tavalyi után ebben az évben ismét bevételi rekordra számít.
Nem ennyire bizakodó Benedek, aki nyaranta édesapja vízibicikli-kölcsönzőjét üzemelteti a siófoki szabadstrandon. A fiatalember szerint ugyanis
idén mind a magyarok, mind a külföldiek sokkal kevesebben látogatnak el a Balaton-partra.
– A hétvégére várható kánikula ugyan bizakodásra ad okot, de félő, hogy a nagy melegben a strandolók inkább az árnyékba húzódnak majd – jegyezte meg.
Ők egyébként tavalyhoz képest 500 forinttal emelték a vízibicikli-kölcsönzés árát, így most egy négyszemélyes vízi járgányt 7000, egy hatszemélyest 7500 forintért bérelhetünk ki egy órára. A többi vízisporteszköz, kajak, SUP, csónak bérleti díja nem emelkedett, ezeket 2500-4500 forint között használhatjuk 60 percig.
Nem olcsó a Balaton-part, a vendégek mégis imádják
A szüleivel Németországban élő Bence azon szerencsések közé tartozik, aki valóban otthonosan és rendkívül költséghatékonyan tudja megoldani a nyaralását. Nagyszülei ugyanis itt, Siófokon laknak, így a fiatalember minden nyáron ellátogat hozzájuk néhány hétre.
– Jó az idő, kellemes a víz, és jók az emberek is, úgyhogy nagyon jól érzem itt magam – mondta az Origónak a szabadstrandon lazító, ingatlanértékesítőnek tanuló srác.
Bence örömmel tapasztalja, hogy a strand területén folyamatosan javul a szolgáltatások színvonala, legutóbb például korszerű, műanyag borítású kosárlabdapályákat adtak át. A költségekkel kapcsolatban pedig azt érzékeli, hogy bár itt is évről évre drágább minden, de elmondása szerint Németországban sokkal jobban elszabadultak az árak, mint hazánkban.
László az Aranypart egyik szállodájának vendégeként idén hat napot tölt el feleségével Siófokon. A 38 éves, sakkoktatóként dolgozó budapesti férfi elmondta, gyerekkorától minden évben ellátogat a Balatonhoz, mert neki ez jelenti a kikapcsolódást. Hozzátette, bár egy ideje tervezgetnek külföldi nyaralást, számukra a magyar tenger az igazi szerelem. Még akkor is, ha
idén aggasztóan alacsonynak tartja a tó vízszintjét, és a vízhőmérséklet sem a kedvére való,
valamint az árakkal, főként az élelmiszerbolti árakkal sem elégedett.
– Azonban ha az ember nyaralni jön, hozzon pénzt, ne legyen smucig magával szemben – jelentette ki.
Ugyanezt az elvet vallja Klári is, aki tíz éve visszajáró vendég Zamárdiban. A még aktív, szociális szférában dolgozó nagymama és népes családja a nyaralás alatt magánszálláshelyet bérelnek, onnan járnak ki a szabadstrandra. Elmondása szerint bár nem veti fel őket a pénz, a közös vakációra valót mindig összespórolják, így egy hétre együtt lehetnek a fiával, a lányával és az öt unokával.
Közölte, ebben a pár napban igyekeznek kikapcsolódni, és nem vonnak meg maguktól semmit, ami jó. A strand éttermeinek valamelyikében ebédelnek, és ha megkívánnak egy fagylaltot vagy egy lángost, palacsintát, kukoricát, akkor megveszik. Szoktak csónakázni és vízibiciklizni is, a kisunokák pedig élvezik az alacsony vízállást, mert „nagyon szeretnek sarazni”. Kláriék szerveznek egyéb, nem vizes programokat is, így minden évben elmennek éjszakai bobozni, és ellátogatnak a zamárdi kalandparkba is.
Mennyi is az annyi?
Riportunk nem lenne teljes, ha nem számolnánk be róla, hogy milyen árakkal találkoztunk a Balaton déli partján. Elsősorban az élelmiszerárakra voltunk kíváncsiak, mert enni és inni a nyaralás alatt is mindenkinek kell. Tapasztalataink szerint
az ételek, italok ára nagyjából megegyezik a fővárosi éttermi árakkal, sehol nem találkoztunk kirívóan magas összegekkel.
Kezdjük az örök klasszikussal: sima vagy fokhagymás lángost Siófokon, az Aranyparton 1890 forintért lehet kapni, míg a sajtos-tejfölösért 2490 forintot kérnek. Ugyanez Zamárdiban 1300, illetve 2300 forintba kerül.
Hamburgert ehetünk 3800 forintért, a palacsinta darabja 600 forinttól indul, csakúgy, mint egy gombóc fagylalt. Siófokon láttunk akciós gyros tálat 2990 forintért, de vannak éttermek, ahol menüt is felszolgálnak. Egy csülkös bableves túrógombóccal 2990-ért a miénk lehet.
Amennyiben frissensültre vágyunk, akkor egy kicsit mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni, ezeket általában ötezer forint körüli áron kínálják körettel.
Ha étkezés után megszomjaztunk, szénsavas és rostos üdítőt decinként 270 forintért fogyaszthatunk, 3 deciliter házi készítésű limonádé pedig 1100 forintba kerül. Aki inkább egy hideg sörrel oltaná a szomját, üvegest kap már ezer forint körül, míg a csapolt korsója 1200-2000 forint között mozog.
Zárásként jöhet a kávé: az eszpresszó a legtöbb helyen 700, míg a kapucsínó 900 forint körül kapható. Ha a nagy forróságban jobban esne egy jeges kávé, akkor azért 1750 forintot kell leszurkolnunk.