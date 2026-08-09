Van egy balatoni város, ahol naponta kétszer is ingyen lehet bemenni a fizetős strandokra

Sokan automatikusan belépőjegyet váltanak a Balaton fizetős strandjain, pedig van egy település, ahol minden nap két időszakban is díjmentesen lehet fürdeni. A lehetőség régóta létezik, mégis sok nyaralónak okoz meglepetést.

A Balatonnál a fizetős strandok többségére csak belépőjeggyel lehet bejutni, egy városban azonban naponta két idősávban is díjmentesen lehet fürdőzni.

Fotó: MW

Reggel és este is ingyenes a belépés

A Veol információi szerint Balatonalmádiban mind a négy fizetős strandra ingyenesen lehet bemenni

reggel 7 és 7.45 óra között, valamint este 19 és 22 óra között. Az akció a Wesselényi, a Budatava, valamint a káptalanfüredi nagy- és kis strandra is érvényes.

A reggeli idősáv azoknak lehet ideális, akik még a hőség előtt úsznának egyet vagy egy futás után csobbannának a Balatonban. Az esti órákban pedig a naplementés fürdőzés szerelmesei élvezhetik a nyugodtabb, kevésbé zsúfolt partszakaszt.

Nem mindenhol hivatalos a kedvezmény

A Balaton más településein is előfordul, hogy a pénztárak zárása után már nem kell belépőt fizetni, miközben a strandok még nyitva tartanak. Ez azonban többnyire nem hivatalosan meghirdetett lehetőség, hanem az üzemeltetés rendjéből adódik.

Csopakon például este 19 órától éjfélig, Alsóörsön pedig 18.30 után lehet ingyen használni a strandot.

Balatonalmádi viszont hivatalosan is napi két díjmentes idősávot biztosít, ami a Balatonnál ritkaságnak számít. Így a helyiek és a nyaralók is úgy élvezhetik a reggeli vagy esti fürdőzést, hogy ezért nem kell belépőjegyet váltani.

Pár napja arról is beszámoltunk, hogy nem mindennapi jelenet fogadta a strandolókat Balatonvilágosnál: egy pickup egyszerűen begurult a Balatonba, utasai pedig ott pihentek és söröztek.