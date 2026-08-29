Balaton: drámai mértékben apad a tó, már csak 43 centiméteres a vízszint

Újabb centiméterekkel csökkent a Balaton vízszintje, augusztus 27-én reggel már mindössze 43 centimétert mutatott a siófoki vízmérce. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatai szerint az augusztus 14-én mért 48 centiméterhez képest két hét alatt újabb 5 centiméterrel apadt a tó vízszintje. A nyár eleje óta még látványosabb a változás. Június közepén 77 centiméteres átlagos vízszintet mértek, így alig két és fél hónap alatt 34 centiméterrel csökkent a Balaton vízállása.

Alig két és fél hónap alatt 34 centiméterrel csökkent a Balaton vízállása Fotó: Németh András Péter

Elképesztő ütemben apad a Balaton

A vízszint júliusban is folyamatosan apadt: július 10-én 66, július 17-én 64 centimétert mértek, a hónap végére pedig 56 centiméterre csökkent az érték. Augusztus elején rövid időre 56 centiméteren maradt a vízállás, majd ismét folytatódott az apadás. Augusztus 8-án 54, augusztus 14-én 48 centimétert mutatott a vízmérce.

A hónap második felében sem fordult meg a tendencia. Augusztus 15–17. között 47, 19–21. között 46 centimétert mértek. Augusztus 23-án 45, 24-én 44, 25-én pedig már csak 43 centiméteres volt a vízszint. Ez az érték augusztus 26-án és 27-én sem változott.

Fontos, hogy a siófoki vízmérce által jelzett átlagos vízállás nem azonos a Balaton tényleges vízmélységével. Ez egy statisztikai és viszonyítási mutató, amely a tó aktuális vízmennyiségének meghatározására szolgál. A vízmérce alapja egy mesterségesen rögzített szint, amely a Balti-tenger szintje felett 103,41 méteren található.