Újra felbukkant a „balatoni cápa” – videó

Újabb felvétel készült a „balatoni cápa” néven ismert jelenségről: Juhász Csaba néhány nappal ezelőtt Balatonkenesénél, hajóról rögzítette a vízfelszín közelében úszó halat – számolt be róla a Pecaverzum.
A videón egy, a vízből kiemelkedő hátúszó látható, amely formája és mozgása miatt könnyen egy cápa uszonyára emlékeztethet. A Balatonban azonban nem élnek cápák, a felvételen egy busa látható.
Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója egy korábbi eset kapcsán hangsúlyozta, hogy cápák nem élnek a Balatonban. A szakember a „balatoni cápát” a balatoni hekkhez hasonló tévhitnek, legendának nevezte.
A Balatonban ugyanakkor nagy testű, tájidegen hibrid busák élnek, amelyek bizonyos helyzetekben úgy úsznak, hogy hátúszójuk kilátszik a vízből.
Ezek az egyedek akár 40–50 kilogrammosak és másfél méter hosszúak is lehetnek, életkoruk pedig megközelítheti a 30 évet. A szakemberek szerint a busák a Balatonban nem képesek szaporodni, ezért állományuk az egyedek öregedésével fokozatosan csökken.