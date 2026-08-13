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Balaton

Újra felbukkant a „balatoni cápa” – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Újabb, cápauszonyra emlékeztető hátúszót örökítettek meg a Balatonon, ezúttal Balatonkenesénél. A „balatoni cápa” néven emlegetett jelenség mögött azonban nem ragadozó, hanem egy nagy testű busa áll.
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Balatonbusacápa

Újabb felvétel készült a „balatoni cápa” néven ismert jelenségről: Juhász Csaba néhány nappal ezelőtt Balatonkenesénél, hajóról rögzítette a vízfelszín közelében úszó halat – számolt be róla a Pecaverzum.

A „balatoni cápa” néven emlegetett jelenséget ezúttal Balatonkenesénél videózták le Fotó: Facebook/Juhász Csaba Dr. PettBull.Com
„balatoni cápa” néven emlegetett jelenséget ezúttal Balatonkenesénél videózták le
Fotó: Facebook/Juhász Csaba Dr. PettBull.Com

A videón egy, a vízből kiemelkedő hátúszó látható, amely formája és mozgása miatt könnyen egy cápa uszonyára emlékeztethet. A Balatonban azonban nem élnek cápák, a felvételen egy busa látható.

Hasonló esetek korábban is történtek a tónál. 2024-ben és 2025-ben is készültek olyan videók, amelyeken a felszín közelében úszó busák hátúszója cápauszony benyomását keltette.

Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója egy korábbi eset kapcsán hangsúlyozta, hogy cápák nem élnek a Balatonban. A szakember a „balatoni cápát” a balatoni hekkhez hasonló tévhitnek, legendának nevezte.

A Balatonban ugyanakkor nagy testű, tájidegen hibrid busák élnek, amelyek bizonyos helyzetekben úgy úsznak, hogy hátúszójuk kilátszik a vízből.

Ezek az egyedek akár 40–50 kilogrammosak és másfél méter hosszúak is lehetnek, életkoruk pedig megközelítheti a 30 évet. A szakemberek szerint a busák a Balatonban nem képesek szaporodni, ezért állományuk az egyedek öregedésével fokozatosan csökken.

 

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