Újra felbukkant a „balatoni cápa” – videó

Újabb felvétel készült a „balatoni cápa” néven ismert jelenségről: Juhász Csaba néhány nappal ezelőtt Balatonkenesénél, hajóról rögzítette a vízfelszín közelében úszó halat – számolt be róla a Pecaverzum.

A „balatoni cápa” néven emlegetett jelenséget ezúttal Balatonkenesénél videózták le

Fotó: Facebook/Juhász Csaba Dr. PettBull.Com

A videón egy, a vízből kiemelkedő hátúszó látható, amely formája és mozgása miatt könnyen egy cápa uszonyára emlékeztethet. A Balatonban azonban nem élnek cápák, a felvételen egy busa látható.

Hasonló esetek korábban is történtek a tónál. 2024-ben és 2025-ben is készültek olyan videók, amelyeken a felszín közelében úszó busák hátúszója cápauszony benyomását keltette.

Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója egy korábbi eset kapcsán hangsúlyozta, hogy cápák nem élnek a Balatonban. A szakember a „balatoni cápát” a balatoni hekkhez hasonló tévhitnek, legendának nevezte.

A Balatonban ugyanakkor nagy testű, tájidegen hibrid busák élnek, amelyek bizonyos helyzetekben úgy úsznak, hogy hátúszójuk kilátszik a vízből.