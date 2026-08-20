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halálos baleset

Halálos baleset augusztus 20-án: motoros ütközött egy teherautóval Szentistvánban

50 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Halálos baleset történt csütörtök reggel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szentistvánban. A balesetben egy teherautó és egy motorkerékpár ütközött össze, a motoros a helyszínen meghalt.
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A baleset augusztus 20-án, reggel 8 óra előtt történt a Széchenyi és a Mária utak kereszteződésében.

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Halálos baleset történt Szentistvánban - Illusztráció
Fotó: Shutterstock

A teherautó a Széchenyi utcán haladt, majd balra kezdett kanyarodni, amikor egy motorkerékpár megkezdte az előzését – írja a Heol.

A két jármű összeütközött, a motort vezető helybéli, 58 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A helyszínre a mezőkövesdi rendőrök érkeztek, akik bűnügyi eljárásban vizsgálják a halálos baleset körülményeit.

Előzni próbált a motoros, baleset lett belőle

Motoros baleset pillanatait rögzítette videó, a becsapódás különösen tanulságos felvételeken látható. A látványos bukás ellenére a motoron utazó két ember szerencsésen megúszta az esetet.

 

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