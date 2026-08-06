Közutasokba hajtott egy autó a 42-es főúton - videó

Két kocsi ütközött össze csütörtök délelőtt a 42-es főút 17-es kilométerszelvényénél, Földes és Báránd között. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy ráfutásos baleset történt, amelyben a közutasok kisteherautója és egy kocsi volt érintett.

A baleset helyszínéről 3 embert szállítottak kórházba. Fotó: Tóth Imre / HAON

A baleset helyszínéről 3 embert szállítottak kórházba

A helyszínre a püspökladányi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket, valamint a mentőszolgálat munkatársai is kivonultak. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztályának tájékoztatása alapján a mentők a helyszínről egy könnyebben megsérült, 50 év körüli férfit, valamint egy 80 év körüli férfit és egy 70 év körüli nőt szállítottak kórházba további vizsgálatok céljából. A műszaki mentés és a helyszínelés idején az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom - írta a HAON.