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vonat

Traktorral ütközött egy vonat Magyarországon, fennakadás van a vasúti közlekedésben

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Összeütközött egy traktorral a Veszprémből Győrbe tartó vonat 2026. augusztus 31-én, hétfőn Zirc közelében. A vonatbaleset miatt Zirc és Veszprém között pótlóbuszok közlekednek.
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vonatzircveszprémmáv

Vonatbaleset történt hétfő délelőtt Olaszfalu külterületén, egy vasúti átjáróban. A szerelvény egy traktorral ütközött – közölte a Mávinform.

Hétfő délelőtt történt vonatbaleset Olaszfalu külterületén. Senki nem sérült meg, Zirc és Veszprém között pótlóbuszok járnak.
Hétfő délelőtt történt vonatbaleset Olaszfalu külterületén. Senki nem sérült meg, Zirc és Veszprém között pótlóbuszok járnak (illusztráció)
Fotó: Facebook/MÁV

Baleset: traktorral ütközött egy vonat Zirc környékén

A vonaton mintegy tizenkét ember utazott, a traktoron csak a vezetője ült. A balesetben senki nem sérült meg. A vonat az ütközés után nem tudott továbbhaladni, elszállításáról a vasúttársaság gondoskodik. Az utasokért pótlóbuszt küldtek, Zirc és Veszprém között pedig szintén pótlóbuszok közlekednek – írja a Katasztrófavédelem.

Jó hírt kaptak a vonattal utazók, véget ér a hathetes felújítás

Július 20. óta folyamatosan dolgoztak a MÁV-os szakemberek a Vámosgyörk–Gyöngyös vasútvonalon, a felújítás pedig mostanra a célegyenesbe ért. A munkálatok eredményeként megszűnnek a pályán érvényben lévő lassújelek, így ismét 80 km/órás sebességgel közlekedhetnek a vonatok.

 

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