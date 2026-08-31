Traktorral ütközött egy vonat Magyarországon, fennakadás van a vasúti közlekedésben

Vonatbaleset történt hétfő délelőtt Olaszfalu külterületén, egy vasúti átjáróban. A szerelvény egy traktorral ütközött – közölte a Mávinform.

Hétfő délelőtt történt vonatbaleset Olaszfalu külterületén. Senki nem sérült meg, Zirc és Veszprém között pótlóbuszok járnak (illusztráció)

Fotó: Facebook/MÁV

Baleset: traktorral ütközött egy vonat Zirc környékén

A vonaton mintegy tizenkét ember utazott, a traktoron csak a vezetője ült. A balesetben senki nem sérült meg. A vonat az ütközés után nem tudott továbbhaladni, elszállításáról a vasúttársaság gondoskodik. Az utasokért pótlóbuszt küldtek, Zirc és Veszprém között pedig szintén pótlóbuszok közlekednek – írja a Katasztrófavédelem.

Jó hírt kaptak a vonattal utazók, véget ér a hathetes felújítás

Július 20. óta folyamatosan dolgoztak a MÁV-os szakemberek a Vámosgyörk–Gyöngyös vasútvonalon, a felújítás pedig mostanra a célegyenesbe ért. A munkálatok eredményeként megszűnnek a pályán érvényben lévő lassújelek, így ismét 80 km/órás sebességgel közlekedhetnek a vonatok.