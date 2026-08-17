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vádlott

A nyílt utcán bántalmazta és rabolta ki volt barátnőjét egy férfi Kistarcsán - fotó

45 perce
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Egy nap alatt elfogta a rendőrség azt a férfit, aki a nyílt utcán rabolta ki a volt barátnőjét Kistarcsán. A vádlott ekkor durván bántalmazta egykori párját: a hajánál fogva megragadta, majd a földre rántotta, amikor a nő nem volt hajlandó átadni neki a pénzét. Most rablás bűntette és más bűncselekmény miatt emeltek vádat a férfival szemben.
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Rablás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a  Gödöllői Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki a  a nyílt utcán bántalmazta és rabolta ki a volt barátnőjét Kistarcsán. A férfi idén júliusban, a délutáni órákban találkozott a volt párjával a város egyik utcáján, majd megkérdezte tőle, van-e nála pénz. A nő tartott a férfitól, ezért megpróbált elmenni, ám a vádlott ezt nem engedte.

Bántalmazta és kirabolta a volt barátnőjét egy férfi Kistarcsán
Bántalmazta és kirabolta a volt barátnőjét egy férfi Kistarcsán / Fotó:  Magyarország Ügyészsége 

Bántalmazta és kirabolta a volt barátnőjét egy férfi Kistarcsán

A férfi ekkor a hajánál megragadta a volt barátnőjét és a nála lévő pénz átadására szólította fel. Amikor a nő nem engedett a követelésnek, a vádlott a földre rántotta és bántalmazni kezdte. Ekkor ért a helyszínre a sértett testvére, aki átadott a vádlottnak ötezer forintot.

A férfi ezután visszament a nőhöz, akarata ellenére visszatartotta, miközben több alkalommal is megrúgta és megütötte, mielőtt távozott volna a helyszínről. A bántalmazás következtében több könnyű sérülést szenvedett.

 A vádlottat a rendőrség végül egy nap alatt elfogta. A Gödöllői Járási Ügyészség most a letartóztatásban lévő férfit rablás bűntette mellett személyi szabadság megsértésének bűntettével vádolja. Vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a bűncselekménnyel szerzett pénzre vagyonelkobzás elrendelését indítványozza. A férfi bűnösségéről a Gödöllői Járásbíróság fog dönteni.

 

 

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