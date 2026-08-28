Apja és testvére is végignézte: 50 méteren keresztül tolta a hatéves kisfiút a villamos a Batthyány térnél

Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 26-án, szerdán rendkívül súlyos baleset történt Budapesten, a Batthyány téren, ahol egy villamos elgázolt egy fiatal fiút, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba a mentők. A fiatalt a tűzoltók szabadították ki, akiknek meg kellett emelniük ehhez a szerelvényt is. Most újabb megrázó részletek derültek ki.

Újabb részletek derültek ki a Batthyány téren történt balesetről

Fotó: Origo

Villamosgázolás a Batthyány téren: a fiú családja is végignézte a balesetet

A TV2 Híradó információi szerint a baleset áldozata egy mindössze hatéves fiú volt, akinek az apja és a testvére is végignézte, amint a fiatal átszaladt az úton és elütötte a szerelvény, majd 50 méteren keresztül tolta maga előtt. Eleinte úgy tűnt, a gyermeknek esélye sincs túlélni a gázolást. A mentők hosszas küzdelem árán élesztették újra.

A balesetet az okozta, hogy a fiú pár méterrel lemaradt az apukájától és a testvérétől. Utánuk akart sietni, de rossz helyen kelt át az úton, végül a buszok takarásából szaladt ki a sínekre. A villamosvezetőnek esélye sem volt időben fékezni.