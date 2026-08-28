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Fekete Vonat

"Tartóztassanak már le!" – elfogták a Fekete Vonat sztárját, Beat börtönbe került

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A Fekete Vonat egykori rappere ellen elfogatóparancsot adtak ki, miután nem kezdte meg egy korábbi büntetés miatt kiszabott szabadságvesztés letöltését. Fehér Tibor Beat már börtönben van, a rendőrök elfogták és egy büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték.
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Fekete VonatbörtönFehér Tibor Beat

Fehér Tibor Beat ellen augusztus 26-án adott ki elfogatóparancsot a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja, miután a zenész a korábbi garázdasága miatt kiszabott 225 ezer forint pénzbüntetést nem fizette be, és a bíróság a pénzbüntetést fogházbüntetésre változtatta.

Beat
Fehér Tibor Beat már börtönben van
Fotó: Origo

A rappernek ezt követően meg kellett volna kezdenie a szabadságvesztés letöltését, ám erre nem került sor, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Beat a közösségi oldalán egy élő videóban jelentkezett be a Budapesti Rendőr-főkapitányság Teve utcai épülete elől. A felvételen az látszott, hogy megpróbálta kideríteni, miként tudná feladni magát a rendőrségen, közben pedig azt mondta: „Tartóztassanak már le! Hát nem úgy volt, hogy elvisznek?”

A BRFK tájékoztatása szerint 10 óra 50 perckor őrizetbe vették a férfit, majd előállították a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságra – írja a Blikk. Innen a büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték, így Beat jelenleg már börtönben tölti a korábban kiszabott szabadságvesztését.

Dopeman keményen reagált Beat botrányára

Kendőzetlenül reagált Dopeman a Fekete Vonat sztárjának legújabb balhéjára. Szerinte a rendőrség előtt balhézó Beat helyzete sajnos már menthetetlen.

 

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