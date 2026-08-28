"Tartóztassanak már le!" – elfogták a Fekete Vonat sztárját, Beat börtönbe került

Fehér Tibor Beat ellen augusztus 26-án adott ki elfogatóparancsot a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja, miután a zenész a korábbi garázdasága miatt kiszabott 225 ezer forint pénzbüntetést nem fizette be, és a bíróság a pénzbüntetést fogházbüntetésre változtatta.

Fehér Tibor Beat már börtönben van

Fotó: Origo

A rappernek ezt követően meg kellett volna kezdenie a szabadságvesztés letöltését, ám erre nem került sor, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Beat a közösségi oldalán egy élő videóban jelentkezett be a Budapesti Rendőr-főkapitányság Teve utcai épülete elől. A felvételen az látszott, hogy megpróbálta kideríteni, miként tudná feladni magát a rendőrségen, közben pedig azt mondta: „Tartóztassanak már le! Hát nem úgy volt, hogy elvisznek?”

A BRFK tájékoztatása szerint 10 óra 50 perckor őrizetbe vették a férfit, majd előállították a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságra – írja a Blikk. Innen a büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték, így Beat jelenleg már börtönben tölti a korábban kiszabott szabadságvesztését.

Dopeman keményen reagált Beat botrányára

Kendőzetlenül reagált Dopeman a Fekete Vonat sztárjának legújabb balhéjára. Szerinte a rendőrség előtt balhézó Beat helyzete sajnos már menthetetlen.