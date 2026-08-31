Meghalt Berend T. Iván Kossuth-díjas történész

Berend T. Iván 1930. december 11-én született Budapesten. A Pesti Izraelita Hitközség Gimnáziumában tanult, majd 1949-ben a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdaságtudományi, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen pedig történelmi tanulmányokat kezdett. Mindkét intézményben 1953-ban szerzett diplomát – számolt be róla az Index.

Berend T. Iván Los Angeles-i otthonában hunyt el

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Ezt követően a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtörténeti Tanszékén kezdett dolgozni. 1960-ban egyetemi docens, 1964-ben egyetemi tanár lett, 1973 és 1979 között pedig az egyetem rektori tisztségét töltötte be.

Tudományos munkásságának középpontjában Magyarország és Közép-Európa gazdaság- és társadalomtörténete, valamint a térség gazdasági modernizációja állt. Kutatási területeiről számos könyvet publikált.

Berend T. Iván 1961-ben Kossuth-díjat kapott. A Magyar Tudományos Akadémia 1973-ban levelező, 1979-ben rendes tagjává választotta, később az MTA elnöki tisztségét is betöltötte. Pályafutása során több külföldi tudományos intézményben dolgozott oktatóként és kutatóként.