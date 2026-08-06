Az iskolaszüneti munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok szombaton - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

Így közlekednek szombaton a BKK-járatai. (Képünk illusztráció) Fotó: BKK

Így közlekednek szombaton a BKK-járatai

A közlemény szerint a legtöbb járat a munkanapokon megszokott gyakorisággal közlekedik, a turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon azonban a BKK a hétvégén megszokott, sűrűbb menetrendet biztosítja.

Pénteken a metró a hétvégén megszokott hosszabb üzemidő szerint közlekedik, az éjszakai járatok pedig a sűrűbb, hétvégi menetrend szerint indulnak, hogy a péntek esti programok után hazafelé tartók kényelmesen hazajussanak.

A 2-es villamos augusztus 14-től pénteken és szombaton este 19 órától 22 óráig sűrűbb menetrend szerint, 7-8 percenként indul, igazodva a villamosvonal mentén található szabadidős és turisztikai helyszínek forgalmához - közölték.