Több BKK-járat menetrendje is megváltozik szeptember elsejétől

Szeptember 1-jétől több fővárosi járat menetrendje és kapacitása is változik az iskolakezdéshez, valamint a növekvő utasforgalomhoz igazodva – közölte hétfőn a BKK.

A BKK több járatán is változások lépnek életbe szeptember 1-jétől

Fotó: BKK

Munkanapokon a reggeli és délutáni csúcsidőben sűrűbben közlekedik az 1-es villamos, amelynek járatai 3–4 percenként indulnak. A változtatással elsősorban a dél-budai irodaházak és Kelenföld térségének megközelítését könnyítenék meg.

A 187-es autóbusz munkanapokon délután sűrűbben jár Kelenföld és Kamaraerdő között, míg a 87A autóbusz reggeli menetrendjét az utazási szokásokhoz igazítják.

A 216-os autóbusz munkanapokon 8 és 10 óra között szintén gyakrabban közlekedik. A Deák Ferenc térről a Budai Vár felé ebben az időszakban az eddigi 15 helyett 10 percenként indulnak nagyobb kapacitású autóbuszok. A változtatást a turistaforgalom növekedésével indokolta a közlekedési központ.

A Kelenföld és Madárhegy között közlekedő 253-as autóbusz reggeli menetrendje egy újabb indulással bővül. A járat idén májusban indult.

Több BKK-járaton is nő a rendelkezésre álló férőhelyek száma

A Rákoscsabán közlekedő 298-as autóbuszvonalon a korábbi minibuszokat nagyobb befogadóképességű maximidi autóbuszok váltják fel.

A Margit-szigetre közlekedő 26-os autóbuszon és a Városligeten áthaladó 70-es trolibuszon a nyári időszakhoz hasonlóan továbbra is nagyobb befogadóképességű, csuklós járművek közlekednek. A BKK szerint ezek különösen hétvégén és a szabadidős időszakokban tehetik kényelmesebbé az utazást a népszerű úti célok felé.