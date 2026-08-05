Tíz napra felfordul a közlekedés Újpesten – több dolog is változik

A párhuzamosan zajló beruházások miatt különösen a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban nőhet meg az eljutási idő. A BKK az M3-as metró használatát vagy alternatív útvonal választását javasolja a belváros felé utazóknak.

A BKK augusztus 10. és 19. között jelentős újpesti változásokra figyelmeztet. Három villamos leáll, a környéken torlódások várhatók. Forrás: BKK

Jelentős közlekedési változások jönnek Újpesten

Augusztus 10. és 19. között jelentősen megváltozik a közlekedés Újpesten és a környező városrészekben az István út–Pozsonyi utca felújítása, a villamospálya-karbantartás és több párhuzamos közúti beruházás miatt. A BKK torlódásokra, hosszabb menetidőre és a buszjáratok lassulására figyelmeztet.

A Pozsonyi utca és a Tél utca kereszteződésében elbontják a meglévő burkolatot, feltárási és szigetelésjavítási munkákat végeznek, majd új beton- és aszfaltréteget építenek. A kivitelezéshez vágányzár szükséges, ezért a 12-es, a 12A és a 14-es villamos tíz napon keresztül nem jár.

A 12-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Lehel tér és Rákospalota, Kossuth utca között. A 12A pótlóbusza Angyalföld kocsiszín és Rákospalota között jár, míg a 14-es villamost a Lehel tér és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak között helyettesítik autóbuszok.

A közlekedési helyzetet tovább nehezíti, hogy közben az Árpád út–István út csomópontban is burkolatfelújítás zajlik, a Béke utca–Tahi utca kereszteződésében pedig új jelzőlámpás gyalogos- és kerékpáros átkelőhelyet építenek.

A BKK szerint különösen a reggeli és délutáni csúcsidőben alakulhatnak ki torlódások. A Káposztásmegyer és Újpest felől a belvárosba tartóknak azt javasolják, hogy lehetőség szerint az M3-as metróhoz csatlakozó buszokat válasszák. Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, aki pedig teheti, kerülje el a környéket vagy válasszon alternatív útvonalat – ál a Budapesti Közlekedési Központ sajtóközleményében.

Megváltozik a 12-es, a 12A és a 14-es villamosok közlekedése

Karbantartása miatt módosul a 12-es, a 12A és a 14-es villamosok közlekedése augusztus 19-ig. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleménye szerint augusztus 1-jétől 9-éig a Lehel tér és Angyalföld kocsiszín között, augusztus 10-19. között a 12-es és 14-es villamosok teljes vonalán szünetel a villamosközlekedés.