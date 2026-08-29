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retró

Pályaudvart terveztek, végül metrómegálló lett: fotókon a Blaha Lujza tér elmúlt 100 éve

54 perce
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Itt nyitott meg a főváros első éjjel-nappalija, és itt állt a Nemzeti Színház elődje is. Kevesen tudják azonban, hogy majdnem vonatpályaudvar épült a Blaha Lujza téren.
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retróBudapestBlaha Lujza tér

Kétségtelen, hogy igen izgalmas a Blaha Lujza tér története: állt itt azóta felrobbantott színház, de pályaudvart is terveztek Budapest egyik legforgalmasabb pontjára, mely egykor – ki hinné? – még kifejezetten külvárosias volt. Az eredetileg Népszínház utca részét képező terület 1920-ban vette fel Blaha Lujza nevét, több okból is. Egyrészt a színésznő az ekkor még itt álló Nemzeti Színház társulatának tagja volt, másrészt a közelben, a Rákóczi út és az Erzsébet körút sarkán álló házban lakott. 

Egész máshogy festett a mai Blaha lujza tér területe a XX. század legelején
Egész máshogy festett a mai Blaha lujza tér területe a XX. század legelején 
Fotó: Fortepan

Pályaudvar, Népszínház, éjjel-nappali: ez volt a Blaha Lujza tér

A terület egész másképp festene ma, ha a Keleti pályaudvar eredeti tervei valósulnak meg. Első körben ugyanis a Nagykörút vonalára, a Rákóczi út torkolatához terveztek központi indóházat. Ez egy kétszintes épület lett volna, a vonatok pedig egy hosszú viadukton keresztül az emeletre futottak volna be, míg a földszinten kiszolgálóhelyiségek kapta volna helyet. Később az épületnek új helyet jelöltek ki, így került oda a Keleti, ahol ma áll. A későbbi Blaha arculatát végül a Népszínház épülete határozta meg közel 100 éven keresztül: a Ferdinand Fellner és Hermann Helmer tervei alapján készült épületet végül 1875. október 15-én adták át. A köznyelv a XX. században Nemzeti Színházként hivatkozott az épületre, mivel azt 1908-tól a Nemzeti Színház társulata bérelte, később pedig a tulajdonába is került. A színházat végül 1965-ben bontották le a kettes metró építése miatt.

Ugyancsak jelentős épület az 1926. március 1-jén megnyitott Corvin Áruház. Az eredeti épület azonban 1966-ban alumíniumborítást kapott, így sokan csak annak lebontása után, 2018-ban ismerhették meg, milyen is volt eredetileg.

Az Erzsébet körút 1–3. szám alatti, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár számára 1892-ben épített sarokház utcaszintje szintén jelentős: itt működött a '60-as évektől Budapest első, 24 órán keresztül üzemelő üzlete, az úgynevezett Éjjel-nappali CSEMEGE.

Retró fotókon a Blaha Lujza tér elmúlt 100 éve

Galériánkban (mely az alábbi fotóra kattintva nézhető végig) képeken is felidézzük a Blaha Lujza tér mozgalmas történetét:

Galéria: Retró fotókon a Blaha Lujza tér elmúlt 100 éve
Fotó: Fortepan
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Lássuk a Blaha Lujza tér történetét!

 

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