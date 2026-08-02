A boltok az evolúciós hatást fordítják ellenünk: miért ellenállhatatlanok a piros címkék?

Szinte mindannyian átéltük már, hogy csak egy-két dologért indultunk a boltba, végül mégis tele kosárral távoztunk. Sokszor nem is maga a termék győz meg bennünket, hanem az, ahogyan azt elénk tárják. Az élénk, figyelemfelkeltő akciós címkék, a leárazást hirdető táblák és a kedvezmények ígérete erősebben hat ránk, mint gondolnánk. Érdemes megismernünk ezek működését, hiszen ha tudjuk, mi zajlik a fejünkben vásárlás közben, könnyebben hozhatunk tudatos döntéseket.
Bolti vásárlás: erre nyitjuk ki a pénztárcánkat
Az első ilyen eszköz maga a markáns vöröses szín, amelyet szinte minden üzlet tudatosan használ. Bonyhádi Gábor, a Magyar Marketing Szövetség elnökségi tagja is megerősíti, nem véletlen, hogy az akciókat, leárazásokat és kiemelt ajánlatokat szinte mindig ezzel a színtartománnyal jelölik.
– A piros intenzív, energikus vizuális inger, amelyet az agyunk gyorsabban észlel, mint a többi árnyalatot. Figyelmeztet, izgalmat kelt, és azt sugallja, hogy valami fontos történik – tárta a Fanny magazin elé a szakértő.
Egy ilyen jelölés éppen ezért képes már önmagában is azt az érzést kelteni bennünk, hogy érdemes közelebbről megnéznünk a terméket. Kutatások szerint még akkor is nagyobb figyelmet kapnak a piros táblával jelölt árucikkek, ha valójában nem is olcsóbbak. A Kínai Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetének 2019-es tanulmányában arra jutottak, hogy használatakor az emberek kevésbé vették figyelembe az ár-érték arányt, mint például a zölddel megjelölt termékek esetében. Sokszor tehát nem maga a kedvezmény, hanem a szembetűnő megjelenés indítja el bennünk a vásárlási folyamatot.
Az akció érzése az árnál is fontosabb
Vásárlás közben ritkán számolgatunk hosszasan. Gyakran néhány másodperc alatt eldől, hogy a kosarunkba kerül-e egy termék. Ha azt látjuk, hogy egy korábban magasabbnak feltüntetett ár helyett most kevesebbet kell fizetnünk, automatikusan úgy érezzük, hogy jó üzletet kötünk. Ilyenkor sokszor az eredeti árhoz viszonyítunk, nem pedig ahhoz, hogy valóban szükségünk van-e az adott termékre. Előfordulhat, hogy még az akciós ár is magasabb annál, amennyit egyébként szívesen kiadnánk, de a kedvezmény látványa elhiteti velünk, hogy most különleges lehetőség előtt állunk. Ugyanezért működnek jól az olyan ajánlatok is, mint az „egyet fizet, kettőt vihet”, mert ilyenkor inkább a megszerezhető pluszra koncentrálunk, mint a tényleges költségre.
Félünk lemaradni a nagy lehetőségről
Az akciók többsége időhöz kötött. Gyakran látjuk a „csak ma”, „utolsó darabok” vagy „amíg a készlet tart” felhívásokat, sok esetben feltűnő, piros betűkkel vagy háttérre írva. Ezek az üzenetek könnyen azt az érzést keltik bennünk, hogy ha most nem vásárolunk, később megbánjuk. Ez az úgynevezett lemaradástól való félelem sokszor felülírja a józan mérlegelést. Ráadásul nap mint nap rengeteg reklám, kedvezmény és ajánlat vesz körül bennünket, ami könnyen döntési fáradtsághoz vezethet. Ilyenkor már nem az árakat mérlegeljük alaposan, hanem a sürgető üzenetekre reagálunk: az agyunk egyszerűbb utat választ, és könnyebben enged az impulzusoknak. Nem azért vásárolunk, mert feltétlenül szükségünk van valamire, hanem mert úgy érezzük, most kihagyhatatlan alkalom kínálkozik.
Az élővilág egyetemes jelzésével hatnak ránk
Mivel a színek hatása már az emberi fejlődés korai szakaszában megjelent, a marketingszakértő szerint a kommunikációban is időtálló jelentőséggel bír.
– A piros a legszembetűnőbb árnyalatok egyike. Nagy kontrasztja miatt messziről is jól észlelhető, ezért a fontosság, a veszély és a cselekvés jelzésére használják. Evolúciós háttere a vérhez, a tűzhöz, az érett gyümölcsökhöz és más létfontosságú ingerekhez kapcsolódik, ezért az ember ösztönösen reagál rá – hangsúlyozza Bonyhádi Gábor, aki azt is hozzáteszi, hogy ezt az állat- és növényvilágban épp úgy kihasználják, mint a társadalmunkban, például a közlekedési táblákban, fényekben vagy más jelzésekben.
A szakember kiemeli, hogy a marketingben minden tónus tudatos szerepet kap: míg a vöröses árnyalatok dinamizmust és figyelemfelkeltést közvetítenek, addig például a kék és a zöld a nyugalom, a bizalom és a harmónia érzetét erősítik. Ennek megfelelően a színek kiválasztása a reklámkommunikációban és a webdizájnban egyaránt stratégiai döntés, amely befolyásolja a fogyasztók érzelmi reakcióit és a márka megítélését.
Így maradhat meg nálunk az irányítás
Szerencsére nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva az élénk címkéknek. A leghatékonyabb módszer, ha bevásárlólistával indulunk el, tehát előre eldöntjük, mire van valóban szükségünk. Segíthet az is, ha nem hagyjuk, hogy a sürgető feliratok döntsenek helyettünk. Egy rövid gondolkodási szünet gyakran elég ahhoz, hogy felismerjük, hiába a kedvezmény, ha az adott termékre igazán nincs is szükségünk. Minél tudatosabban figyeljük saját reakcióinkat, annál kisebb az esélye, hogy a piros akciós táblák kinyissák a pénztárcánkat. A legjobb üzlet ugyanis az, ha a valódi szükségletünk alapján kerülnek be a termékek a kosarunkba.
Ezeket a kérdéseket tegyük fel vásárlás előtt:
- Megvennénk teljes áron is?
- Tényleg szükségünk van rá?
- Belefér a költségvetésünkbe?
- Változtatnák rajta bármit is?
- Milyen gyakran használnánk?
- Van otthon hasonló dolgunk?
A piros a szivárvány leghosszabb hullámhosszú színe, amely a látható fény 620-750 nanométer közötti tartományába esik. Szemünk különösen érzékeny rá, mivel a retinában található úgynevezett L-csapok elsősorban a vöröses árnyalatokat érzékelik. Ennek is köszönhető, hogy gyorsabban észrevesszük, mint sok más színt.