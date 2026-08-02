A boltok az evolúciós hatást fordítják ellenünk: miért ellenállhatatlanok a piros címkék?

Szinte mindannyian átéltük már, hogy csak egy-két dologért indultunk a boltba, végül mégis tele kosárral távoztunk. Sokszor nem is maga a termék győz meg bennünket, hanem az, ahogyan azt elénk tárják. Az élénk, figyelemfelkeltő akciós címkék, a leárazást hirdető táblák és a kedvezmények ígérete erősebben hat ránk, mint gondolnánk. Érdemes megismernünk ezek működését, hiszen ha tudjuk, mi zajlik a fejünkben vásárlás közben, könnyebben hozhatunk tudatos döntéseket.

Tudatos vásárlás? A figyelemfelkeltő akciós címkék nagy hatással vannak ránk a boltban

Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS / Pexels

Bolti vásárlás: erre nyitjuk ki a pénztárcánkat

Az első ilyen eszköz maga a markáns vöröses szín, amelyet szinte minden üzlet tudatosan használ. Bonyhádi Gábor, a Magyar Marketing Szövetség elnökségi tagja is megerősíti, nem véletlen, hogy az akciókat, leárazásokat és kiemelt ajánlatokat szinte mindig ezzel a színtartománnyal jelölik.

– A piros intenzív, energikus vizuális inger, amelyet az agyunk gyorsabban észlel, mint a többi árnyalatot. Figyelmeztet, izgalmat kelt, és azt sugallja, hogy valami fontos történik – tárta a Fanny magazin elé a szakértő.

Egy ilyen jelölés éppen ezért képes már önmagában is azt az érzést kelteni bennünk, hogy érdemes közelebbről megnéznünk a terméket. Kutatások szerint még akkor is nagyobb figyelmet kapnak a piros táblával jelölt árucikkek, ha valójában nem is olcsóbbak. A Kínai Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetének 2019-es tanulmányában arra jutottak, hogy használatakor az emberek kevésbé vették figyelembe az ár-érték arányt, mint például a zölddel megjelölt termékek esetében. Sokszor tehát nem maga a kedvezmény, hanem a szembetűnő megjelenés indítja el bennünk a vásárlási folyamatot.

Az akció érzése az árnál is fontosabb

Vásárlás közben ritkán számolgatunk hosszasan. Gyakran néhány másodperc alatt eldől, hogy a kosarunkba kerül-e egy termék. Ha azt látjuk, hogy egy korábban magasabbnak feltüntetett ár helyett most kevesebbet kell fizetnünk, automatikusan úgy érezzük, hogy jó üzletet kötünk. Ilyenkor sokszor az eredeti árhoz viszonyítunk, nem pedig ahhoz, hogy valóban szükségünk van-e az adott termékre. Előfordulhat, hogy még az akciós ár is magasabb annál, amennyit egyébként szívesen kiadnánk, de a kedvezmény látványa elhiteti velünk, hogy most különleges lehetőség előtt állunk. Ugyanezért működnek jól az olyan ajánlatok is, mint az „egyet fizet, kettőt vihet”, mert ilyenkor inkább a megszerezhető pluszra koncentrálunk, mint a tényleges költségre.