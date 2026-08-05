Hatalmas bombát találtak egy népszerű dunai kirándulóhelyen

A bombát a tervek szerint még szerdán semlegesítik a tűzszerészek.

Ötszáz kilogrammos bombát találtak Kisoroszinál (A képen az alacsony vízállású Duna Budapesten) Fotó: Ladóczki Balázs

Ötszáz kilogrammos bombát találtak Kisoroszinál

Mintegy 500 kilogrammos bombát találtak Kisorosziban, a Szentendrei-sziget északi részén fekvő Szigetcsúcson, a Duna közvetlen közelében. A veszélyes robbanótestről Kisoroszi Község Önkormányzata tájékoztatta a lakosságot 2026. augusztus 5-én a település hivatalos honlapján.

A szükséges biztonsági távolság biztosítása érdekében lezárták a sorompón túli területet, amelyet további értesítésig senki sem látogathat. A bombát a tervek szerint még szerdán a Magyar Honvédség tűzszerészei semlegesítik.

Az önkormányzat arra kérte a lakosokat és a kirándulókat, hogy tartsák be a korlátozást, és ne közelítsék meg a népszerű dunai pihenőhely érintett részét. A közlemény nem tért ki arra, hogy milyen típusú és milyen korú robbanótest került elő – számolt be a település önkormányzata, a Kisoroszi.hu.

Robbanószerkezeteket leplezett le a Duna rendkívül alacsony vízállása

Érd polgármestere, Csőzik László figyelmeztette a lakosságot, miután egy bombákat találtak a Duna-partján. Azonban nem ezek voltak az első robbanószerkezetek, amelyeket az alacsony vízállás idén leleplezett.

A Duna vízállása rekordalacsony szintre süllyedt: Budapestnél kedden csupán 31 centimétert mutatott a vízmérce. Az alacsony vízszint miatt rengeteg hajó vesztegel a folyón, a mederből pedig történelmi roncsok és eddig rejtve maradt bombák kerültek elő. Július 24-én hajnalban egy világháborús robbanószerkezet miatt a Margit hidat kellett lezárni, most pedig Érd határában, a folyóparton találtak újabb bombákat.