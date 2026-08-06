Második világháborús bombákat találtak Budapesten, lezárások lesznek a Műegyetemnél és a Szabadság hídnál

Várhatóan pénteken hajnali 4 órától 6 óráig lezárják a Szabadság hidat, a Budai alsó rakpartot az Erzsébet hídtól a Rákóczi hídig, illetve szakaszosan a Szent Gellért rakpart-Műegyetem rakpart útvonalat, mert tűzszerészek dolgoznak a bombák elszállításán – írja a BKK a közleményében.
A Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete azt írta, hogy a robbanótestek megtalálásáról a múlt hétvégén érkezett hozzájuk két bejelentés egymáshoz közeli helyszínről: a Raoul Wallenberg rakpart, valamint a Valdemar és Nina Langlet rakpart előtti Duna-mederből.
Kedden egy tűzszerész járőr mindkét helyszínen azonosította a talált eszközöket.
A Raoul Wallenberg rakpart előtti egy második világháborús, szovjet 203 milliméteres betonromboló gránát és egy feltételezhetően 19. századi ágyúgolyó, míg a Műegyetem előtt egy második világháborús, német utánpótlás-konténert azonosítottak, amely nyolc Panzerfaust vetőcsövet, azokhoz tartozó Faustpatrone fejrészeket és detonátoraikat tartalmazza.
Az eszközöket méretükből, súlyukból és elhelyezkedésükből adódóan pénteken szállítják el.
Ezért hajnali négy órakor lezárják a Szabadság hidat és a Raoul Wallenberg rakpartot teljes hosszában. Az ott található robbanótestek elszállítását követően lezárják a Műegyetem előtti alsó és felső rakpartot a Szent Gellért tér - Műegyetem metrómegállótól a Petőfi híd lábáig, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem T, R, D, Z, ÉL és MG jelű épületeit és a Zöld Sziget üzemanyagtöltő állomást is kiürítik.
A zárással érintett területen tartózkodni, illetve oda behajtani nem lehet – írja a police.hu.
A közösségi közlekedést is érintik a bombák miatti lezárások
A BKK közleménye a pontos időpontokat is írta, lezárják:
- hajnali 4 órától várhatóan 5:30-ig a Szent Gellért rakpartot a Rudas Gyógyfürdő és a Szent Gellért tér között, valamint a Szabadság hidat;
- várhatóan 5:15 és 6:30 között a Pázmány Péter sétányt a Dombóvári út és a Goldmann György tér között
- várhatóan 4 és 7 óra között a Budai alsó rakpartot a Dombóvári úttól a Döbrentei térig.
Korlátozásra kell készülni a Petőfi híd budai le- és felhajtóján, valamint a környező utcákban is. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan sem lehet közlekedni.
Módosul a közösségi közlekedési járatok közlekedése:
- a 19-es, a 47-es és a 49-es villamosok a dél-budai végállomások és a Szent Gellért tér, valamint a 19-es és az 56A villamosok az észak-budai végállomásaik és a Rudas Gyógyfürdő között közlekednek;
- a 41-es villamos a Villányi út–Alkotás utca–Széll Kálmán tér–Margit körút útvonalon terelve közlekedik,
- az M4-es metró 4:23-tól 5 percenként indul,
- a Szent Gellért rakpart lezárása miatt az érintett autóbuszok módosított útvonalon közlekednek.
A BKK a lezárások idején az M4-es metró és a Hegyalja út–Villányi út útvonalon terelve közlekedő 7-es és 133E autóbuszok igénybevételét ajánlja.
Hatalmas bombát találtak egy népszerű dunai kirándulóhelyen
Veszélyes robbanótest miatt zárták le egy népszerű dunai kirándulóhely egy részét. Kisoroszi önkormányzata augusztus 5-én közölte, hogy egy körülbelül 500 kilogrammos bombát találtak a Szigetcsúcson.