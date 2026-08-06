Második világháborús bombákat találtak Budapesten, lezárások lesznek a Műegyetemnél és a Szabadság hídnál

Várhatóan pénteken hajnali 4 órától 6 óráig lezárják a Szabadság hidat, a Budai alsó rakpartot az Erzsébet hídtól a Rákóczi hídig, illetve szakaszosan a Szent Gellért rakpart-Műegyetem rakpart útvonalat, mert tűzszerészek dolgoznak a bombák elszállításán – írja a BKK a közleményében.

Második világháborús bombákat találtak Budapesten

Fotó: BKK

A Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete azt írta, hogy a robbanótestek megtalálásáról a múlt hétvégén érkezett hozzájuk két bejelentés egymáshoz közeli helyszínről: a Raoul Wallenberg rakpart, valamint a Valdemar és Nina Langlet rakpart előtti Duna-mederből.

Kedden egy tűzszerész járőr mindkét helyszínen azonosította a talált eszközöket.

A Raoul Wallenberg rakpart előtti egy második világháborús, szovjet 203 milliméteres betonromboló gránát és egy feltételezhetően 19. századi ágyúgolyó, míg a Műegyetem előtt egy második világháborús, német utánpótlás-konténert azonosítottak, amely nyolc Panzerfaust vetőcsövet, azokhoz tartozó Faustpatrone fejrészeket és detonátoraikat tartalmazza.

Az eszközöket méretükből, súlyukból és elhelyezkedésükből adódóan pénteken szállítják el.

Ezért hajnali négy órakor lezárják a Szabadság hidat és a Raoul Wallenberg rakpartot teljes hosszában. Az ott található robbanótestek elszállítását követően lezárják a Műegyetem előtti alsó és felső rakpartot a Szent Gellért tér - Műegyetem metrómegállótól a Petőfi híd lábáig, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem T, R, D, Z, ÉL és MG jelű épületeit és a Zöld Sziget üzemanyagtöltő állomást is kiürítik.

A zárással érintett területen tartózkodni, illetve oda behajtani nem lehet – írja a police.hu.

A közösségi közlekedést is érintik a bombák miatti lezárások

A BKK közleménye a pontos időpontokat is írta, lezárják:

hajnali 4 órától várhatóan 5:30-ig a Szent Gellért rakpartot a Rudas Gyógyfürdő és a Szent Gellért tér között, valamint a Szabadság hidat;

várhatóan 5:15 és 6:30 között a Pázmány Péter sétányt a Dombóvári út és a Goldmann György tér között

várhatóan 4 és 7 óra között a Budai alsó rakpartot a Dombóvári úttól a Döbrentei térig.

Korlátozásra kell készülni a Petőfi híd budai le- és felhajtóján, valamint a környező utcákban is. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan sem lehet közlekedni.