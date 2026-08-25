A válaszadók 40 százaléka a Citadellát választotta, amikor arról kérdezték őket, honnan nyílik a legszebb panoráma Budapestre – derül ki a Visit Hungary 489 belföldi résztvevő bevonásával, a Sziget Fesztiválon végzett felméréséből.

Döntöttek a magyarok: innen nyílik a legszebb kilátás Budapestre / Fotó: HAUSER PATRICE / HEMIS.FR / hemis.fr

Megszavazták a magyarok: a Citadelláról nyílik a legszebb kilátás Budapestre

A második helyre a Halászbástya került 23 százalékkal, míg a Duna-partot 13 százalék választotta, így ez a két helyszín szintén sokak szerint nyújt különleges látványt a fővárosról. A Parlament környékét a kitöltők 7 százaléka tartja ideális panorámahelyszínnek, míg a Normafáról és a dunai hajóról nyíló kilátásra egyaránt 6-6 százalék szavazott. A Várkert Bazár 5 százalékos eredménnyel szerepel a rangsorban.

Megszavazták a magyarok: a Citadelláról nyílik a legszebb kilátás Budapestre / Fotó: Visit Hungary

Budapest legnagyobb vonzerejét a megkérdezettek 40 százaléka a kulturális programokban, így például a múzeumokban és a kiállításokban látja.

A koncertek és fesztiválok 28 százalék, a fürdők és wellness-létesítmények pedig 12 százalék számára hívogatóak. A fővárosi zöldterületeket és természeti látnivalókat 7 százalék, a gasztronómiai élményeket 6 százalék, míg a karácsonyi vásárokat és szezonális programokat 4 százalék emelte ki. A sporteseményeket 3 százalék tartja a főváros egyik érdekes programlehetőségének.

Ebben rejlik Budapest legnagyibb vonzereje, a magyarok szerint / Fotó: Visit Hungary

A felmérés az örök kérdésre is kereste a választ: Pest vagy Buda a kedveltebb?

Az összesített eredmény alapján döntetlen született, a budapesti és vidéki válaszadók azonban eltérően vélekedtek. A fővárosiak körében Pest 52–48 százalékra bizonyult népszerűbbnek, míg a vidéki fesztiválozók körében Buda nyert 53–47 százalékos arányban.