20 év után visszatér a legendás Budapest Parádé, újra megtelik az Andrássy út – galéria

Újra életre kelhet a 2000-es évek egyik legismertebb budapesti tömegrendezvénye: a szervezők bejelentették, hogy 2027 augusztusában visszatér a Budapest Parádé.

A Budapest Parádé 2027 augusztusában térhet vissza az Andrássy útra

Fotó: Mediaworks

A jelenlegi elképzelések szerint mintegy 30, hangosítással felszerelt kamion vonul majd végig az Andrássy úton, rajtuk a magyar és a nemzetközi elektronikus zenei szcéna képviselőivel.

A közönségnek ezúttal sem kell belépőt fizetnie, a szervezők ugyanis azt ígérik, hogy a rendezvény ingyenes marad.

A mostani tervek szerint tehát ismét egy olyan nagyszabású utcai esemény valósulhat meg, amelynek középpontjában a kamionok és az elektronikus zene állnak.

A Budapest Parádé eredetileg a berlini Love Parade mintájára indult

Az első rendezvényt 2000-ben tartották meg, és a felvonulás az évek során egyre nagyobb tömegeket vonzott Budapest belvárosába. A kamionok kezdetben több tízezer, később pedig már több százezer embert csábítottak az utcákra – írja az OFF Media.

A rendezvény történetének utolsó klasszikus felvonulását 2006. augusztus 26-án tartották.

A korabeli beszámolók szerint akkor több mint félmillió ember vett részt az eseményen, amelynek kamionjai az Andrássy úton keresztül haladtak a Hősök tere és a Felvonulási tér felé.