20 év után visszatér a legendás Budapest Parádé, újra megtelik az Andrássy út – galéria

Újra életre kelhet a 2000-es évek egyik legismertebb budapesti tömegrendezvénye: a szervezők bejelentették, hogy 2027 augusztusában visszatér a Budapest Parádé.
A jelenlegi elképzelések szerint mintegy 30, hangosítással felszerelt kamion vonul majd végig az Andrássy úton, rajtuk a magyar és a nemzetközi elektronikus zenei szcéna képviselőivel.
A közönségnek ezúttal sem kell belépőt fizetnie, a szervezők ugyanis azt ígérik, hogy a rendezvény ingyenes marad.
A mostani tervek szerint tehát ismét egy olyan nagyszabású utcai esemény valósulhat meg, amelynek középpontjában a kamionok és az elektronikus zene állnak.
A Budapest Parádé eredetileg a berlini Love Parade mintájára indult
Az első rendezvényt 2000-ben tartották meg, és a felvonulás az évek során egyre nagyobb tömegeket vonzott Budapest belvárosába. A kamionok kezdetben több tízezer, később pedig már több százezer embert csábítottak az utcákra – írja az OFF Media.
A rendezvény történetének utolsó klasszikus felvonulását 2006. augusztus 26-án tartották.
A korabeli beszámolók szerint akkor több mint félmillió ember vett részt az eseményen, amelynek kamionjai az Andrássy úton keresztül haladtak a Hősök tere és a Felvonulási tér felé.
A következő évben azonban véget ért a nagyszabású felvonulás története. A szervezők nem tudták előteremteni a következő, még nagyobbra tervezett rendezvényhez szükséges szponzori hátteret, ezért 2007-ben már nem tért vissza az Andrássy útra a korábbi formájában.
A Budapest Parádé helyét akkor a Parádé Bónusz vette át, az ikonikus kamionos felvonulás pedig hosszú évekre eltűnt Budapest életéből.
Új korszak kezdődhet
A 2027-re tervezett rendezvényt már nem a korábbi szervező, hanem az SSD Parádé Kft. készíti elő. A társaság már megkezdte a stáb felépítését, és szakmai munkatársak, önkéntesek, DJ-k, producerek, VJ-k, valamint más fellépők jelentkezését is várja.
A fellépők névsorát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a jelentkezési lehetőségek alapján a szervezés már aktív szakaszban van.
A jelenlegi tervek szerint tehát 2027 augusztusában ismét kamionokkal, elektronikus zenével és több tízezer látogatót megmozgató utcai programmal népesülhet be az Andrássy út. Több mint húsz évvel az utolsó klasszikus Budapest Parádé után újra visszatérhet az esemény, amely egykor a főváros egyik legnagyobb nyári tömegrendezvényének számított.
Húsz éve buliztunk az utolsó Budapest Parádén: ilyen volt a legendás nyárzáró buli
A mai napig sokan szívesen emlékeznek vissza hazánk egyik legnagyobb nyárzáró eseményére. A Budapest Parádé egy igazi életérzést adott a 2000-es években, ráadásul még drága belépőjegyet sem kellett érte fizetni.