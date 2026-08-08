Kiderült, ki akasztott széklettel teli zacskókat egy budapesti park lakatjaira

A XIII. Kerületi Közterület-felügyelet a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a térfigyelő kamerák felvételeinek segítségével sikerült azonosítani azt a személyt, aki rendszeresen fekáliával teli zacskókat helyezett el a Henri Dunant park lakatjain Budapesten. Az Index szerint az elkövető módszere rendkívül higiéniaellenes volt, ráadásul a lakatokat is teljesen használhatatlanná tette és megrongálta.

Sikerült azonosítani a budapesti park visszatérő rongálóját (illusztráció) / Fotó: Atypeek Dgn/Pexels.com

Sikerült azonosítani a budapesti park visszatérő rongálóját

A hatósági tájékoztatásból kiderül, nem egyedi esetről volt szó, az elkövető ugyanis rendszeresen visszatért a helyszínre, hogy elhelyezze a bűzös csomagokat a park berendezési tárgyain. A kamerás felvételek alapján történt azonosítást követően viszont most megnyílt az út a jogi felelősségre vonás előtt.