Dízelmeghajtású buszok járnak elektromos helyett Veszprémben

A magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi kapacitásának átmeneti csökkenése miatt, valamint felelős közszolgáltató vállalatként a társadalmi és környezeti felelősségvállalás elvét szem előtt tartva a rendelkezésre álló 8 elektromos meghajtású autóbuszból vasárnaptól csak 3 jár majd Veszprémben, csökkentve a társaság villamosenergia-felhasználását – írta V-Busz Kft.

A forgalomban lévő elektromos buszokat 10 és 15 óra között töltik - Illusztráció

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A forgalomban lévő elektromos járműveket 10 és 15 óra között töltik, amikor az országos hálózat napelemes rendszere megfelelő mennyiségű villamos energiát tud termelni a hálózatba.

Szükség esetén akár a teljes elektromos autóbuszflottát is kivonják a közösségi közlekedésből. A változások miatt a menetrendet nem kell módosítani.

Lassabban járnak Budapesten a metrók és a villamosok, kevesebb trolibusz

Karácsony Gergely bejelentette, hogy a menetidők megnövelésével tesz a főváros a kevesebb energiafogyasztásért. A főpolgármester szerint a menetrend módosítása mellett a kevesebb trolibusz és a díszkivilágítások lekapcsolása is hatékonyan csökkenti a fogyasztást.