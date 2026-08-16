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buszbaleset

Buszbaleset: forródrótot indított a lengyel nagykövetség

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Tizenkét lengyel állampolgár vesztette életét az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. A tragédia miatt a lengyel nagykövetség forródrótot indított az érintett hozzátartozók számára.
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buszbalesetM3tragédia

Súlyos tragédia rázta meg az országot: többen életüket vesztették abban a buszbalesetben, amely szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt az M3-as autópályán. A tragédia óta már kiderült, hogy a balesetben eddig 12 ember vesztette életét, további tíz sérülnek pedig kritikus az állapota. 

A lengyel kormány forródrótot hozott létre a buszbalesetben elhunyt hozzátartozóknak (Fotó: heol)
A lengyel kormány forródrótot hozott létre a buszbalesetben elhunyt hozzátartozóknak (Fotó: heol)

Pósfia Gábor belügyminiszter arról számolt be délelőtt a közösségi oldalán, hogy a lengyel turistabusz sofőrjét őrizetbe vette a rendőrség. A rendőrség korábban mér a csak néhány részletet árult el a balesetről, reggeli közleményüket azonban sokkoló információval frissítették: az eddigi információk alapján a busz sofőrje feltehetőleg elaludhatott a volánnál. 

Forródrótot hoztak létre a buszbalesetben elhunyt hozzátartozóknak

A tragédia egész Lengyelországot megrázta, a lengyel külügyminisztérium az X-en közölte, a budapesti lengyel nagykövetség külön segélyvonalat indított a balesettel kapcsolatban.

A tárca szóvivője, Maciej Wewiór, a közösségi oldalán azt írta: a konzul folyamatos kapcsolatban van a helyi hatóságokkal és a kórházakkal, a lengyel külképviseleten válságstáb működik. Bejegyzésében azt kérte az állampolgároktól, a segélyvonalat felelősen használják, elsősorban az érintett hozzátartozók hívják.

 

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