Buszbaleset az M3-ason: 22 sérültet hazaszállítanak Lengyelországba, a súlyos betegek maradnak

Vasárnap hajnalban egy lengyel zarándokokat szállító turistabusz az M3-as autópálya Mezőkeresztes közelében, a Nyíregyháza felé vezető oldalon letért az útról, az árokba hajtott, majd az oldalára borult. A buszon 57 utas és két sofőr, összesen 59 ember tartózkodott. A tragédiában 12-en meghaltak, több tucatnyian pedig megsérültek.

Buszbaleset az M3-ason: 22 sérültet hazaszállítanak Lengyelországba

Fotó: Heol.hu

A mentés órákon keresztül tartott, több utas a felborult jármű alá szorult. A 24 tonnás busz megemeléséhez civil darukat is bevetettek. A sérülteket négy magyarországi kórházba, Miskolcra, Debrecenbe, Nyíregyházára és Egerbe szállították.

22 sérültet hazaszállítanak Lengyelországba

A lengyel egészségügyi delegáció hétfőn érkezett Magyarországra, hogy a magyar orvosokkal közösen felmérje a sérültek állapotát. Katarzyna Kacperczyk lengyel egészségügyi miniszterhelyettes Miskolcon jelentette be, hogy 22 sérültet hétfő éjszaka egy speciális állami repülőgéppel szállítanak haza. A gép Debrecenből indul, és Rzeszówban érkezik Lengyelországba - írja a Boon.

A döntést minden beteg esetében a magyar és a lengyel orvosok közösen hozták meg. A hazaszállítandó sérültek többsége könnyebb sérüléseket, köztük töréseket és zúzódásokat szenvedett.

A lengyel tájékoztatás szerint 18 beteg egyelőre Magyarországon marad, öt sérült pedig már korábban elhagyta az országot. Két beteg esetében még további vizsgálatok alapján döntik el, hogy hazaszállíthatók-e.

A legsúlyosabb sérülteket Miskolcon ápolják. A kilenc miskolci beteg közül ketten súlyos, életveszélyes, de stabil állapotban vannak, mindkettőjüknél műtéti beavatkozásra van szükség. További sérülteket a traumatológiai és az idegsebészeti osztályon kezelnek.

Nyíregyházán több beteg állapota már lehetővé tette a hazaszállítást, míg Debrecenben hat sérültet kezeltek, valamennyien töréses sérülésekkel. Egy fiatal férfit combcsonttörés miatt már megműtöttek, egy másik beteget pedig gerinccsigolya-törés miatt operáltak.

A legsúlyosabb állapotban lévő betegek hazaszállításáról egyelőre nem lehet szó. A lengyel orvosok a magyar kollégákkal folyamatosan egyeztetnek arról, hogy mikor és milyen módon válhatnak szállíthatóvá.