Buszbaleset az M3-ason: két sérültet életveszélyes állapotban kezelnek Miskolcon

Németh Csaba, a kórház sajtóreferense az MTI-nek hétfőn azt mondta, a buszbaleset mindkét súlyos sérültjénél műtéti beavatkozásra van szükség, az egyik beteg a közlés időpontjában is a műtőben van.
Az érintettek ellátása és intenzív terápiás kezelése folyamatos.
A kórház traumatológiai osztályán öt beteget kezelnek, ellátásuk a sérüléseik jellegének és súlyosságának megfelelően történik.
Egy sérült vasárnap ambuláns ellátást követően távozott a kórházból, egy gerincsérültet pedig az idegsebészeti osztályon tartanak megfigyelés alatt. Ő - további kórházi kezelésre - szállítható állapotban van.
A sajtóreferens jelezte, a kórház valamennyi szükséges szakmai és tárgyi feltételt biztosít a sérültek ellátásához. Az időközben érkezett 17 hozzátartozó számára lengyel tolmácsot biztosítanak. A hozzátartozók a kórházban fekvő családtagokkal folyamatosan tartják a kapcsolatot, az orvosoktól felvilágosítást kaptak a kezelt hozzátartozójuk állapotáról, és szállást is biztosítottak nekik Miskolcon.
Németh Csaba közölte, hétfőn várják a lengyel orvoscsoport érkezését.
Új részleteket közölt a rendőrség az M3-as busztragédiáról, elaludhatott a sofőr
Feltehetőleg elaludt annak a lengyel rendszámú busznak a sofőrje, amely vasárnap hajnalban letért az M3-as autópályáról Mezőkeresztes közelében, majd az árokba borult – közölte a rendőrség.
Az Origo arról is beszámolt, hogy két varsói kórház és több dél-lengyelországi kórház is készen áll az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására.