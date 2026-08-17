Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
M3

Buszbaleset az M3-ason: két sérültet életveszélyes állapotban kezelnek Miskolcon

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A lengyel busz vasárnap hajnalban tért le az M3-as autópályáról Mezőkeresztes közelében, majd az árokba borult. A buszbalesetben 12 ember meghalt, legalább tízen pedig súlyosan megsérültek, a sofőrt őrizetbe vették. A Miskolcra szállított kilenc sérült közül kettőt súlyos, életveszélyes, de jelenleg stabil állapotban kezelnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
M3M3-as autópályabuszbalesettragédiaM3-as

Németh Csaba, a kórház sajtóreferense az MTI-nek hétfőn azt mondta, a buszbaleset mindkét súlyos sérültjénél műtéti beavatkozásra van szükség, az egyik beteg a közlés időpontjában is a műtőben van.

M3 baleset, busz
Tizenkét ember halt meg a vasárnap hajnali mezőkeresztesi buszbalesetben, amely az M3-as egyik legsúlyosabb tragédiája
Fotó: Heol.hu

Az érintettek ellátása és intenzív terápiás kezelése folyamatos.

A kórház traumatológiai osztályán öt beteget kezelnek, ellátásuk a sérüléseik jellegének és súlyosságának megfelelően történik.

Egy sérült vasárnap ambuláns ellátást követően távozott a kórházból, egy gerincsérültet pedig az idegsebészeti osztályon tartanak megfigyelés alatt. Ő - további kórházi kezelésre - szállítható állapotban van.

A sajtóreferens jelezte, a kórház valamennyi szükséges szakmai és tárgyi feltételt biztosít a sérültek ellátásához. Az időközben érkezett 17 hozzátartozó számára lengyel tolmácsot biztosítanak. A hozzátartozók a kórházban fekvő családtagokkal folyamatosan tartják a kapcsolatot, az orvosoktól felvilágosítást kaptak a kezelt hozzátartozójuk állapotáról, és szállást is biztosítottak nekik Miskolcon.

Németh Csaba közölte, hétfőn várják a lengyel orvoscsoport érkezését.

Galéria: Borzalmas képek érkeztek az M3-as busztragédia helyszínéről – galéria
Fotó: Tóth Balázs / Heol.hu
1/8
Borzalmas képek érkeztek az M3-as busztragédia helyszínéről – galéria

Új részleteket közölt a rendőrség az M3-as busztragédiáról, elaludhatott a sofőr

Feltehetőleg elaludt annak a lengyel rendszámú busznak a sofőrje, amely vasárnap hajnalban letért az M3-as autópályáról Mezőkeresztes közelében, majd az árokba borult – közölte a rendőrség.

Az Origo arról is beszámolt, hogy két varsói kórház és több dél-lengyelországi kórház is készen áll az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. 

Híreink a buszbalesetről!

Buszbaleset az M3-ason
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!