M3-as buszbaleset: friss hírek érkeztek a nyíregyházán ápolt sérültekről

Vitkai Éva, a kórház kommunikációs vezetője azt írta, a buszbaleset sérültjei közül hétfőn este tizennyolcan elhagyhatták a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórházat, őket busszal szállították a debreceni repülőtérre.

A buszbaleset következtében tizenketten meghaltak, a sofőrt letartóztatták

Fotó: Tóth Balázs / Heol.hu

Az M3-ason történt vasárnapi buszbaleset után a Nyíregyházára szállított lengyel sérültek többsége könnyebb sérüléseket, többek között végtag-, kéz-, láb- és kulcscsonttöréseket, valamint zúzódásokat szenvedett el.

A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A buszon 57 utas és két járművezető volt, a baleset következtében tizenketten meghaltak, hárman súlyos, életveszélyes, 20-an pedig súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt, őt kedden letartóztatták.

Letartóztatták a 12 halálos áldozatot követelő buszbaleset miatt gyanúsított lengyel sofőrt

Elrendelték a 12 halálos áldozattal járó tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsított buszvezető letartóztatását, miután a lengyel zarándokokat szállító busz súlyos balesetet szenvedett az M3-as autópályán.