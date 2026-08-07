Nem lehet majd átutalni, gond lehet az online vásárlással: leállások jönnek a CIB Banknál

Mint minden pénzintézet, a CIB Bank is tart előre ütemezett karbantartásokat, rendszerfejlesztéseket, melyek során különféle szolgáltatásaik ideiglenesen nem érhetők el. Noha ezeket jellemzően éjszakára időzítik, így is lehetnek, akiknek kellemetlenséget okozhat, főleg, ha nem értesülnek róla időben. Mutatjuk tehát, mikor és milyen leállásokra kell számítanunk!

Fennakadások lehetnek a CIB Bank rendszereiben tervezett karbantartások miatt

Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto

Ilyen leállások jönnek a CIB Bank rendszereiben

Honlapján a következő rendszerfejlesztésekről tájékoztat a CIB Bank:

2026.08.08. 22:00 - 2026.08.09. 02:00

2026.08.10. 22:00 - 2026.08.11. 02:00

2026.08.11. 22:00 - 2026.08.12. 05:00

2026.08.13. 22:00 - 2026.08.14. 05:00

2026.08.18. 22:00 - 2026.08.19. 05:00

2026.08.24. 22:00 - 2026.08.25. 05:00

2026.08.25. 22:00 - 2026.08.26. 05:00

2026.08.27. 22:00 - 2026.08.28. 03:00

A fent jelzett időszakokban a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető, emellett a CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. Mindez azt jelenti, hogy az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül nem lesz lehetséges. Kiemelik: a bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

Ezen felül a 2026.08.10. 22:00 - 2026.08.11. 02:00 közötti időszakban az azonnali átutalási kérelmek és a fizetési kérelmek fogadása és indítása, valamint a másodlagos azonosító rögzítése, meghosszabbítása, törlése szünetelhet. Ezen időszak alatt fennakadások lehetnek az azonnali forint átutalási megbízások indítása - ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is - a másodlagos számlaazonosítók kezelése és a fizetési kérelem (qvik-kérelem) szolgáltatás esetén (fizetési kérelem indítása / elutasítása / jóváhagyása). Az azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetelhet, a megbízások visszautasításra kerülhetnek.