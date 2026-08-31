Figyelmeztetést adtak ki, ekkor csap le a vihar az országra

A HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán jelentkezett egy gyors időjárás-előrejelzéssel, az esőzést és zivatarokat illetően. Ekkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a csapadék két hullámban érkezik, amelyek közül az éjszakai lesz az erősebb.

Intenzív csapadék várható az ország egyes részein / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Intenzív csapadék várható az ország egyes részein

Az előrejelzésük szerint a déli óráktól várhatóan előbb az északnyugati területeken növekszik a zivatarok kialakulási valószínűsége, majd délután a Dunántúl keleti felén, illetve a középső tájakon sem kizárt egy-egy izolált zivatar. Környezetükben viharos (60-70 km/h) szél, néhol jégeső (~1-2 cm), illetve intenzív csapadék (10-20 mm) fordulhat elő.

Ezután kitértek arra, hogy este nyugat felől újabb hullámban érkezhetnek zivatarok, várhatóan nagyobb számban, akár rendszerbe szerveződve is, amelyek fokozatosan kelet felé terjednek majd. Helyenként a hevesebb zivatar sem kizárt, 80-90 km/h körüli széllökésekkel és intenzívebb jégesővel. Kedd reggelre azonban várhatóan lecsengenek a zivatarok, ezt követően pedig kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

A napi középhőmérséklet egyébként az Alföldön nagyobb területen 25 fok körül, vagy kevéssel felette alakul, mialatt a zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki az ország teljes területére. Az elsődleges veszélyforrást ekkor a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki az ország teljes területére, zivatar kialakulása miatt / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A Köpönyeg előrejelzésében azt írják, hétfőn ugyan továbbra is a meleg, nyárias idő lesz a meghatározó, a napsütést időnként gomolyfelhők zavarhatják, és helyenként egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében erős széllökésekre is számítani lehet.

Kedden még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő várható. A hőmérséklet hajnalban 13–21 fok között alakul, délután pedig 29–36 fokig melegszik a levegő. A hét elején tehát még nem kell búcsút mondani a nyárnak.

Szerdán viszont már változékonyabbra fordul az idő. A többórás napsütéses időszakok mellet, erősen megnövekedhet a felhőzet. Több helyen kialakulhat zápor, zivatar, az északira, északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. A hőmérséklet visszaesik: hajnalban 15–22 fok, délután 24–33 fok valószínű. Nyugaton ennél is hűvösebb lehet.