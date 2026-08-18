Itt szakadt le igazán az ég, ennyi csapadék hullott az országra a hidegfront miatt

A csapadék mellett megerősödő szél is kísérte a hétfői hidegfrontot, amely több helyen záport és zivatarokat hozott. A HungaroMet heves zivatarok veszélye miatt több vármegyére elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki.

A csapadék Sárospataknál meghaladta a 30 millimétert, miközben a szél is megerősödött. A hétfői időjárás több helyen esőt és záport hozott. (A kép illusztráció.)

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Csapadék, zápor és zivatar Magyarországon

Napközben még csak helyenként esett, a nagyobb csapadékzóna késő délután és este érkezett meg a hidegfronttal. Előbb a Dél-Dunántúlon, majd Északkelet-Magyarországon erősödött az eső.

Országosan átlagosan 1–5 milliméter csapadék hullott, a legtöbbet azonban Északkelet-Magyarországon mérték.

Sárospataknál 30,6 milliméter esett, a környéken pedig több helyen 10–28 milliméter közötti mennyiséget regisztráltak.

A középső és déli országrész egyes területein mindössze 0–2 milliméter hullott, míg délnyugaton helyenként 7–11 millimétert mértek.

A szél is megélénült

A legerősebb széllökést a Kab-hegyen regisztrálták, ahol 78,1 kilométer/órás értéket mértek.

A Bakony és a Dunántúl több pontján 50–66 kilométer/óra közötti maximumok is előfordultak, az északnyugati határ közelében pedig 69 kilométer/órás széllökést rögzítettek.

Az ország jelentős részén 30–50 kilométer/óra között alakult a maximális szélsebesség, de keleten és délen is több helyen meghaladta az 50 kilométer/órát.