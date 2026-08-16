Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
pohár csapvízért

Ennyit kérnek egy pohár csapvízért egy budai pékségben – a kommentelők kiakadtak

6 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Fizetni kell a csapvízért egy budai pékségben, és ez sokaknál kiverte a biztosítékot. A XI. kerületi üzlet 150 forintot számol fel egy pohár vízért, a szakértő szerint azonban ezzel nem követ el szabálytalanságot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pohár csapvízértpékségforint

Egy XI. kerületi pékségben 150 forintot kérnek egy pohár csapvízért, ami komoly felháborodást váltott ki a közösségi médiában. A kommentelők egy része elfogadhatatlannak tartja az árat, mások szerint viszont a vendéglátóhelyeknek a pohár, a mosogatás és a kiszolgálás is költséget jelent – írja a Szeretlek Magyarország oldala.

csapvíz
150 forintot kér egy pohár csapvízért egy XI. kerületi pékség, az ár pedig alaposan megosztotta az embereket. 
Fotó: Shutterstock

Több százan háborodtak fel a 150 forintos vízen

Az ügyre a Kávézó blog hívta fel a figyelmet, miután megosztották a pékség árlapjáról készült fotót. A bejegyzés alatt azóta közel ezren szóltak hozzá, a többség pedig nem rejtette véka alá a véleményét.

Többen arról írtak, hogy máshol külön kérés nélkül is ingyen töltötték meg a kulacsukat, vagy a nagy melegben ajándék szódát kaptak. Akadt, aki egy vidéki kocsmában szerzett hasonló élményét osztotta meg, ahol a csapos még a hideg szódáért sem fogadott el pénzt.

Mások ugyanakkor a pékség mellett érveltek. 

Szerintük nem csak maga a víz kerül pénzbe: a poharat el kell mosni, a vendéget ki kell szolgálni, és ezeknek a költségeit valakinek meg kell fizetnie.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke, Flesch Tamás szerint nincs jogi akadálya annak, hogy egy vendéglátóhely pénzt kérjen a csapvízért. 

Ha az ár szerepel az itallapon, a szolgáltatásért jogszerűen számolhatnak fel díjat.

Nem kötelező ingyen vizet adni, Bécsben pedig még többet kérnek érte

A vita azért is érdekes, mert Magyarországon a vendéglátóhelyek nem kötelesek ingyen csapvizet biztosítani. 

Az Európai Unió ivóvíz-irányelve ugyan ösztönzi a csapvíz hozzáférhetőségét, akár ingyenesen vagy alacsony szolgáltatási díj mellett, de ez nem jelent kötelező ingyenes vízosztást.

Ráadásul a vendéglátóhelyeken felszolgált víz nem minden esetben egyszerű vezetékes víz: sok helyen szűrt, hűtött, illetve szénsavas vizet kínálnak, amelynek előállítása és felszolgálása már többletköltséggel jár.

A jelenség nemzetközi szinten is visszatérő téma. Korábban arról is beszámoltunk, hogy Bécsben a csapvízért is egyre több vendéglátóhely kér pénzt: a Bécsi Munkáskamara 30 éttermet vizsgált, és mindössze háromban adták ingyen a vizet. Egyes helyeken fél liter csapvízért akár 3,60 eurót, vagyis mintegy 1400 forintot is elkérhetnek.

Különösen meghökkentő, hogy a vezetékes víz ára önmagában töredéke ennek: az osztrák adatok szerint 1000 liter víz körülbelül 2,27 euróba, azaz nagyjából 900 forintba kerül.

A budai pékség 150 forintos pohár vize így jogilag nem kifogásolható, a kérdés inkább az, hogy egy vendéglátóhelynek megéri-e pénzt kérnie egy olyan gesztusért, amelyet sok vendég természetesnek tart.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!