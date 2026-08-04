Nem árt tudni: augusztusban nem a megszokott időpontban érkezik a CSED

Mint sok más családtámogatás esetében, a CSED sem úgy érkezik augusztusban, mint az év többi hónapjában. Mutatjuk, mikor számíthatnak pénzre a csecsemőgondozási díjban részesülők!

Augusztusban dupla CSED érkezik, ugyanis a következő havi kifizetést is most kapják meg a szülők

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Mikor érkezik augusztusban a CSED?

Mint sok más támogatás esetében, a CSED is "duplán" érkezik augusztusban: ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy ténylegesen kétszeres összeget kapnak az édesanyák, hanem azt, hogy a szeptemberben folyósítandó összeget kapják meg hamarabb. De pontosan mikor is?

A CSED esetében mindig utólag történik a kifizetés: a tárgyhónapra járó összeget legkésőbb a következő hónap 10. napjáig kell folyósítani. Hogy pontosan mikor is kapják meg a kismamák az összeget, azt onnan lehet tudni, ki a folyósító: a munkáltató társadalombiztosítási kifizetőhelye vagy a Magyar Államkincstár. Ha a munkáltató társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet, akkor a CSED-et is ez a kifizetőhely állapítja meg és folyósítja. Ilyenkor a munkáltató bérfizetési rendje határozza meg a kifizetés időpontját általában. Ha a munkáltatónál nincs társadalombiztosítási kifizetőhely, akkor az illetékes kormányhivatal bírálja el az igényt, a folyósítást pedig a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága végzi. Emiatt fordulhat elő az, hogy két jogosult teljesen eltérő napon kapja meg ugyanazt az ellátást - magyarázza a Hóvége oldala.