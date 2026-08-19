Legendás szerepek, történelmi pillanatok: képek Cserhalmi György életpályájáról

Cserhalmi György több évtizede a magyar színház- és filmművészet egyik meghatározó alakja. A közelgő állami kitüntetés alkalmából képekben tekintünk vissza pályájára és emlékezetes szerepeire.

Cserhalmi György állami kitüntetést kap augusztus 20-án. Galériánkban képek segítségével idézzük fel a színész életpályáját és szerepeit.

Fotó: Origo

Cserhalmi György állami kitüntetét kap Augusztus 20-án

Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy a Kossuth-díjas színész augusztus 20-án veheti át a Magyar Érdemrend nagykeresztjét. Bejegyzésében Cserhalmi György művészi és közéleti életútját egyaránt méltatta.

A Nemzet Színésze több évtizedes pályafutása alatt a magyar kultúra kiemelkedő alakjává vált. Történelmi szerepet is vállalt: 1989. március 15-én a Magyar Televízió Szabadság téri épülete előtt ő olvasta fel az ellenzék tizenkét pontját.

A képre kattintva lenyűgöző galéria nyílik Cserhalmi György életéből, szerepeiből!