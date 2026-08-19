Legendás szerepek, történelmi pillanatok: képek Cserhalmi György életpályájáról

Cserhalmi György több évtizede a magyar színház- és filmművészet egyik meghatározó alakja. A közelgő állami kitüntetés alkalmából képekben tekintünk vissza pályájára és emlékezetes szerepeire.
Cserhalmi György állami kitüntetét kap Augusztus 20-án
Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy a Kossuth-díjas színész augusztus 20-án veheti át a Magyar Érdemrend nagykeresztjét. Bejegyzésében Cserhalmi György művészi és közéleti életútját egyaránt méltatta.
A Nemzet Színésze több évtizedes pályafutása alatt a magyar kultúra kiemelkedő alakjává vált. Történelmi szerepet is vállalt: 1989. március 15-én a Magyar Televízió Szabadság téri épülete előtt ő olvasta fel az ellenzék tizenkét pontját.
A képre kattintva lenyűgöző galéria nyílik Cserhalmi György életéből, szerepeiből!
Cserhalmi György súlyos betegségéről beszélt
A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas színész 2020 tavaszán jelentette be, hogy daganatos beteg. Életmentő műtéten esett át: eltávolították epehólyagját, patkóbelét és a hasnyálmirigyének egy részét is. Cserhalmi György a betegségből szerencsésen felgyógyult, és ma már jól érzi magát.