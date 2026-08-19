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magyar érdemrend

Legendás szerepek, történelmi pillanatok: képek Cserhalmi György életpályájáról

33 perce
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Újabb rangos elismeréssel gazdagodik a Kossuth-díjas színész pályafutása. Cserhalmi György augusztus 20-án veheti át a Magyar Érdemrend nagykeresztjét, ennek kapcsán galériában idézzük fel életpályáját.
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magyar érdemrendaugusztus 20augusztus 20.-i ünnepségcserhalmi györgyszínészgaléria

Cserhalmi György több évtizede a magyar színház- és filmművészet egyik meghatározó alakja. A közelgő állami kitüntetés alkalmából képekben tekintünk vissza pályájára és emlékezetes szerepeire.

Cserhalmi György állami kitüntetést kap augusztus 20-án. Galériánkban képek segítségével idézzük fel a színész életpályáját és szerepeit.
Cserhalmi György állami kitüntetést kap augusztus 20-án. Galériánkban képek segítségével idézzük fel a színész életpályáját és szerepeit.
Fotó: Origo

Cserhalmi György állami kitüntetét kap Augusztus 20-án

Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy a Kossuth-díjas színész augusztus 20-án veheti át a Magyar Érdemrend nagykeresztjét. Bejegyzésében Cserhalmi György művészi és közéleti életútját egyaránt méltatta.

A Nemzet Színésze több évtizedes pályafutása alatt a magyar kultúra kiemelkedő alakjává vált. Történelmi szerepet is vállalt: 1989. március 15-én a Magyar Televízió Szabadság téri épülete előtt ő olvasta fel az ellenzék tizenkét pontját.

A képre kattintva lenyűgöző galéria nyílik Cserhalmi György életéből, szerepeiből!

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Galéria: Cserhalmi György
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Cserhalmi György

Cserhalmi György súlyos betegségéről beszélt

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas színész  2020 tavaszán jelentette be, hogy daganatos beteg. Életmentő műtéten esett át: eltávolították epehólyagját, patkóbelét és a hasnyálmirigyének egy részét is. Cserhalmi György a betegségből szerencsésen felgyógyult, és ma már jól érzi magát.

 

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