Fontos változás jön szeptembertől az Alkotmánybíróságon

Szeptember 1-jétől új elnökhelyettese lesz az Alkotmánybíróságnak. A testület teljes ülése Czine Ágnes alkotmánybírót választotta meg a tisztségre – közölte csütörtökön az Alkotmánybíróság.
Czine Ágnes 1981-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Bírói pályafutását néhány évvel később kezdte meg – írja az MTI.
1984 júliusától a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, majd a Budakörnyéki Bíróságon dolgozott bíróként. Utóbbi intézmény elnökévé 1994-ben nevezték ki.
Pályafutását 1999-től a Pest Megyei Bíróságon folytatta, majd 2003 áprilisától a Fővárosi Ítélőtábla büntető kollégiumának vezetői tisztségét töltötte be.
Czine Ágnes 2014 óta az Alkotmánybíróság tagja
Az Országgyűlés 2014 szeptemberében választotta meg az Alkotmánybíróság tagjává. A testület teljes ülésének mostani döntése alapján szeptember 1-jétől az Alkotmánybíróság elnökhelyetteseként folytatja munkáját.
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