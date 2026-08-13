Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter: Tovább apad a Duna, azonnali intézkedésekre van szükség – kormányzati sajtótájékoztató élőben az Origón

Czine Ágnes

Fontos változás jön szeptembertől az Alkotmánybíróságon

23 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szeptember 1-jétől új elnökhelyettese lesz az Alkotmánybíróságnak. A testület teljes ülése Czine Ágnes alkotmánybírót választotta meg a tisztségre – közölte csütörtökön az Alkotmánybíróság.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Czine ÁgnesAlkotmánybíróságelnökhelyettes

Czine Ágnes 1981-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Bírói pályafutását néhány évvel később kezdte meg – írja az MTI.

Czine Ágnesről Magyar jogász és bíró 
Czine Ágnes szeptembertől tölti be az új tisztséget
Fotó: Origo

1984 júliusától a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, majd a Budakörnyéki Bíróságon dolgozott bíróként. Utóbbi intézmény elnökévé 1994-ben nevezték ki.

Pályafutását 1999-től a Pest Megyei Bíróságon folytatta, majd 2003 áprilisától a Fővárosi Ítélőtábla büntető kollégiumának vezetői tisztségét töltötte be.

Czine Ágnes 2014 óta az Alkotmánybíróság tagja

Az Országgyűlés 2014 szeptemberében választotta meg az Alkotmánybíróság tagjává. A testület teljes ülésének mostani döntése alapján szeptember 1-jétől az Alkotmánybíróság elnökhelyetteseként folytatja munkáját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!