Csőtörés miatt kerülhetett víz alá egy debreceni utca - fotó

Elöntötte a víz a Meszesi utca kereszteződését Debrecen-Józsán szerda reggel, miután a feltételezések szerint egy tűzcsap mellett csőtörés történt. Az esetről a Józsai Csoport nevű Facebook-csoportban osztottak meg fotókat, melyeken jól látható, amint a víz szinte teljesen elöntötte már a területet, így az érintett részt érdemes elkerülni.
Elöntött a víz egy debreceni utcát
Úgy tudni, a lakosok már jelezték a problémát, a Haon megkeresésére pedig a Debreceni Vízművet azt jelezte, hogy a Szordasi út - Domokoskert utca sarkán lévő tűzcsap kitörése okozza az utcán jelentkező vízfolyást. A hiba elhárítása már megkezdődött, folyamatban van. Kiemelték, előreláthatóan sikerül úgy megoldaniuk a felmerült problémát, hogy vízhiányt ne tapasztaljanak felhasználók, nyomásingadozás és vízzavarosság viszont előfordulhat.
Eközben a területi védelmi bizottságok adatszolgáltatása alapján Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást - olvasható a kormany.hu oldalon a hőségriasztásról készült, szerda reggel közzétett jelentésében. Azt írták: a védelmi munkacsoport ülést tartott az energiaellátási helyzet kezelésével kapcsolatban, valamint áttekintette az ivóvíz-korlátozások eredményeit.