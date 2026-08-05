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víz

Csőtörés miatt kerülhetett víz alá egy debreceni utca - fotó

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Teljesen elöntött a víz egy kereszteződést. A feltételezések szerint egy tűzcsap mellett feltehetően csőtörés történt Debrecen-Józsán, a hiba elhárítása pedig már folyamatban van.
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vízcsőtörésDebrecen

Elöntötte a víz a Meszesi utca kereszteződését Debrecen-Józsán szerda reggel, miután a feltételezések szerint egy tűzcsap mellett csőtörés történt. Az esetről a Józsai Csoport nevű Facebook-csoportban osztottak meg fotókat, melyeken jól látható, amint a víz szinte teljesen elöntötte már a területet, így az érintett részt érdemes elkerülni.

Elöntött a víz egy debreceni utcát / Fotó: Facebook / Józsai Csoport / Tabajdi Éva

Elöntött a víz egy debreceni utcát

Úgy tudni, a lakosok már jelezték a problémát, a Haon megkeresésére pedig a Debreceni Vízművet azt jelezte, hogy a Szordasi út - Domokoskert utca sarkán lévő tűzcsap kitörése okozza az utcán jelentkező vízfolyást. A hiba elhárítása már megkezdődött, folyamatban van. Kiemelték, előreláthatóan sikerül úgy megoldaniuk a felmerült problémát, hogy vízhiányt ne tapasztaljanak felhasználók, nyomásingadozás és vízzavarosság viszont előfordulhat. 

Víz alá került a debreceni utca  / Fotó: Facebook / Józsai Csoport / Papp Éva

Eközben a területi védelmi bizottságok adatszolgáltatása alapján Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást - olvasható a kormany.hu oldalon a hőségriasztásról készült, szerda reggel közzétett jelentésében. Azt írták: a védelmi munkacsoport ülést tartott az energiaellátási helyzet kezelésével kapcsolatban, valamint áttekintette az ivóvíz-korlátozások eredményeit.

 

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