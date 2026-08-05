Csőtörés miatt kerülhetett víz alá egy debreceni utca - fotó

Elöntötte a víz a Meszesi utca kereszteződését Debrecen-Józsán szerda reggel, miután a feltételezések szerint egy tűzcsap mellett csőtörés történt. Az esetről a Józsai Csoport nevű Facebook-csoportban osztottak meg fotókat, melyeken jól látható, amint a víz szinte teljesen elöntötte már a területet, így az érintett részt érdemes elkerülni.

Elöntött a víz egy debreceni utcát / Fotó: Facebook / Józsai Csoport / Tabajdi Éva

Elöntött a víz egy debreceni utcát

Úgy tudni, a lakosok már jelezték a problémát, a Haon megkeresésére pedig a Debreceni Vízművet azt jelezte, hogy a Szordasi út - Domokoskert utca sarkán lévő tűzcsap kitörése okozza az utcán jelentkező vízfolyást. A hiba elhárítása már megkezdődött, folyamatban van. Kiemelték, előreláthatóan sikerül úgy megoldaniuk a felmerült problémát, hogy vízhiányt ne tapasztaljanak felhasználók, nyomásingadozás és vízzavarosság viszont előfordulhat.

Víz alá került a debreceni utca / Fotó: Facebook / Józsai Csoport / Papp Éva