Mérgező anyagok kerülhettek a levegőbe a CATL debreceni gyárában, kilenc dolgozó lehet érintett

Állítólagos katódporkiömlés miatt több dolgozó szervezetében is nehézfémeket mutattak ki a CATL debreceni gyárában – állítja a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ). A szervezet szerint hatósági vizsgálat is indult az ügyben, miközben további munkavállalók is beléphettek az érintett területre. A híreszteléseket a debreceni országgyűlési képviselő is vizsgálni szeretné.

Katódporkiömlés a CATL debreceni gyárában? Kilenc dolgozónál mutattak ki nehézfémeket

Fotó: Kalocsai Richard / MW

A MIAKÖ augusztus 24-én Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy több forrásból is olyan információk jutottak el hozzájuk, amelyek szerint

nehézfém-expozíció történt a CATL debreceni üzemének CELL épületében.

A szervezet állítása szerint egy katódporkiömlés következtében nehézfémek kerülhettek a levegőbe, ezért az érintett területeken a hatóságok megtilthatták a munkavégzést – írja a haon.hu.

Több dolgozó szervezetében is nehézfémeket mutathattak ki

A MIAKÖ szerint kilenc ember szervezetében mutattak ki nehézfémet az állítólagos eseményt követően.

A szervezet két forrásra hivatkozva azt írta, hogy

egyes dolgozóknál a nikkel- és kobaltszint a határérték négyszeresét is elérhette, miközben az érintettségi vizsgálatok továbbra is zajlanak. Egy másik forrás szerint a belső munkaterületen tartózkodó munkavállalók króm-, lítium- és nikkel-expozíciónak lehettek kitéve.

A MIAKÖ állítása szerint a levegő nikkeltartalma is jelentősen meghaladta az előírt határértéket.

A szervezet úgy tudja, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal illetékes munkavédelmi szervezeti egysége vizsgálatot indított az ügyben.

Állításuk szerint ennek ellenére nem történt meg a szűrők cseréje, és további munkavállalókat engedtek a helyszínre, akik vélhetően nehézfémmel érintkezhettek.

A MIAKÖ közérdekű adatigényléssel szeretné tisztázni a történteket, valamint azonnali intézkedést kért a térség országgyűlési képviselőjétől.

Katódpormérgezés történhetett az üzemben?

A szervezet azt is felvetette, hogy a gyárban már tavaly december óta termelés folyhat, noha a CATL üzeme hivatalosan még nem kezdte meg a próbaüzemét. A MIAKÖ szerint amennyiben ez az információ igaz, az felvetheti a jogszerű működés kérdését is.