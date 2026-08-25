Mérgező anyagok kerülhettek a levegőbe a CATL debreceni gyárában, kilenc dolgozó lehet érintett

Állítólagos katódporkiömlés miatt több dolgozó szervezetében is nehézfémeket mutattak ki a CATL debreceni gyárában – állítja a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ). A szervezet szerint hatósági vizsgálat is indult az ügyben, miközben további munkavállalók is beléphettek az érintett területre. A híreszteléseket a debreceni országgyűlési képviselő is vizsgálni szeretné.
A MIAKÖ augusztus 24-én Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy több forrásból is olyan információk jutottak el hozzájuk, amelyek szerint
nehézfém-expozíció történt a CATL debreceni üzemének CELL épületében.
A szervezet állítása szerint egy katódporkiömlés következtében nehézfémek kerülhettek a levegőbe, ezért az érintett területeken a hatóságok megtilthatták a munkavégzést – írja a haon.hu.
Több dolgozó szervezetében is nehézfémeket mutathattak ki
A MIAKÖ szerint kilenc ember szervezetében mutattak ki nehézfémet az állítólagos eseményt követően.
A szervezet két forrásra hivatkozva azt írta, hogy
egyes dolgozóknál a nikkel- és kobaltszint a határérték négyszeresét is elérhette, miközben az érintettségi vizsgálatok továbbra is zajlanak. Egy másik forrás szerint a belső munkaterületen tartózkodó munkavállalók króm-, lítium- és nikkel-expozíciónak lehettek kitéve.
A MIAKÖ állítása szerint a levegő nikkeltartalma is jelentősen meghaladta az előírt határértéket.
A szervezet úgy tudja, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal illetékes munkavédelmi szervezeti egysége vizsgálatot indított az ügyben.
Állításuk szerint ennek ellenére nem történt meg a szűrők cseréje, és további munkavállalókat engedtek a helyszínre, akik vélhetően nehézfémmel érintkezhettek.
A MIAKÖ közérdekű adatigényléssel szeretné tisztázni a történteket, valamint azonnali intézkedést kért a térség országgyűlési képviselőjétől.
Katódpormérgezés történhetett az üzemben?
A szervezet azt is felvetette, hogy a gyárban már tavaly december óta termelés folyhat, noha a CATL üzeme hivatalosan még nem kezdte meg a próbaüzemét. A MIAKÖ szerint amennyiben ez az információ igaz, az felvetheti a jogszerű működés kérdését is.
A híresztelésekre Tompa Enikő, a térség országgyűlési képviselője is reagált. Elmondása szerint hozzá is több forrásból jutott el az információ arról, hogy katódpormérgezés történhetett a debreceni üzemben.
A képviselő közölte:
a MIAKÖ közadatigénylést nyújtott be az ügy tisztázására, ő pedig az illetékes minisztériumokhoz fordul információért. Mint mondta, ha bebizonyosodik a mérgezés ténye, a debreceni akkumulátorgyár az iváncsai üzemhez hasonló súlyú büntetésre számíthat.
Korábban is találtak hiányosságokat a gyárban
Az ügy kapcsán Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára is megszólalt. Bejegyzésében arról írt, hogy a hatóságok utasítást kaptak az akkumulátorgyárak lehető legszigorúbb ellenőrzésére.
Tárkányi szerint
a CATL debreceni üzemében egy korábbi hatósági ellenőrzés során több hiányosságot is feltártak.
A helyszíni szemlét 30 nappal később megismételték, és az államtitkár szerint ekkor már kedvezőbb állapotokat tapasztaltak.
A mostani, állítólagos katódporkiömléssel és nehézfém-expozícióval kapcsolatos információkat ugyanakkor egyelőre nem erősítette meg hivatalos hatósági közlemény. A történtekkel kapcsolatban ezért további vizsgálatok és a hatóságok válasza tisztázhatja, hogy valóban történt-e nehézfém-expozíció a CATL debreceni üzemében.