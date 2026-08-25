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gyár

Mérgező anyagok kerülhettek a levegőbe a CATL debreceni gyárában, kilenc dolgozó lehet érintett

53 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Riasztó információk láttak napvilágot a CATL debreceni üzeméről: állítólag katódporkiömlés történt, amely miatt nehézfémek kerülhettek a levegőbe.
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gyárcatl debreceniüzem

Állítólagos katódporkiömlés miatt több dolgozó szervezetében is nehézfémeket mutattak ki a CATL debreceni gyárában – állítja a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ). A szervezet szerint hatósági vizsgálat is indult az ügyben, miközben további munkavállalók is beléphettek az érintett területre. A híreszteléseket a debreceni országgyűlési képviselő is vizsgálni szeretné.

debreceni gyár
Katódporkiömlés a CATL debreceni gyárában? Kilenc dolgozónál mutattak ki nehézfémeket
Fotó: Kalocsai Richard / MW

A MIAKÖ augusztus 24-én Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy több forrásból is olyan információk jutottak el hozzájuk, amelyek szerint 

nehézfém-expozíció történt a CATL debreceni üzemének CELL épületében.

A szervezet állítása szerint egy katódporkiömlés következtében nehézfémek kerülhettek a levegőbe, ezért az érintett területeken a hatóságok megtilthatták a munkavégzést – írja a haon.hu.

Több dolgozó szervezetében is nehézfémeket mutathattak ki

A MIAKÖ szerint kilenc ember szervezetében mutattak ki nehézfémet az állítólagos eseményt követően.

A szervezet két forrásra hivatkozva azt írta, hogy 

egyes dolgozóknál a nikkel- és kobaltszint a határérték négyszeresét is elérhette, miközben az érintettségi vizsgálatok továbbra is zajlanak. Egy másik forrás szerint a belső munkaterületen tartózkodó munkavállalók króm-, lítium- és nikkel-expozíciónak lehettek kitéve.

A MIAKÖ állítása szerint a levegő nikkeltartalma is jelentősen meghaladta az előírt határértéket.

A szervezet úgy tudja, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal illetékes munkavédelmi szervezeti egysége vizsgálatot indított az ügyben. 

Állításuk szerint ennek ellenére nem történt meg a szűrők cseréje, és további munkavállalókat engedtek a helyszínre, akik vélhetően nehézfémmel érintkezhettek. 

A MIAKÖ közérdekű adatigényléssel szeretné tisztázni a történteket, valamint azonnali intézkedést kért a térség országgyűlési képviselőjétől.

Katódpormérgezés történhetett az üzemben?

A szervezet azt is felvetette, hogy a gyárban már tavaly december óta termelés folyhat, noha a CATL üzeme hivatalosan még nem kezdte meg a próbaüzemét. A MIAKÖ szerint amennyiben ez az információ igaz, az felvetheti a jogszerű működés kérdését is.

A híresztelésekre Tompa Enikő, a térség országgyűlési képviselője is reagált. Elmondása szerint hozzá is több forrásból jutott el az információ arról, hogy katódpormérgezés történhetett a debreceni üzemben.

A képviselő közölte: 

a MIAKÖ közadatigénylést nyújtott be az ügy tisztázására, ő pedig az illetékes minisztériumokhoz fordul információért. Mint mondta, ha bebizonyosodik a mérgezés ténye, a debreceni akkumulátorgyár az iváncsai üzemhez hasonló súlyú büntetésre számíthat.

Korábban is találtak hiányosságokat a gyárban

Az ügy kapcsán Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára is megszólalt. Bejegyzésében arról írt, hogy a hatóságok utasítást kaptak az akkumulátorgyárak lehető legszigorúbb ellenőrzésére.

Tárkányi szerint 

a CATL debreceni üzemében egy korábbi hatósági ellenőrzés során több hiányosságot is feltártak.

 A helyszíni szemlét 30 nappal később megismételték, és az államtitkár szerint ekkor már kedvezőbb állapotokat tapasztaltak.

A mostani, állítólagos katódporkiömléssel és nehézfém-expozícióval kapcsolatos információkat ugyanakkor egyelőre nem erősítette meg hivatalos hatósági közlemény. A történtekkel kapcsolatban ezért további vizsgálatok és a hatóságok válasza tisztázhatja, hogy valóban történt-e nehézfém-expozíció a CATL debreceni üzemében.

 

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