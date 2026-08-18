Több százezer virág és 1500 táncos lepi el Debrecent augusztus 20-án – fotókon a korábbi évek karneváljai

A Debreceni Virágkarnevál augusztus 20-i felvonulása Magyarország egyik legismertebb ünnepi rendezvénye, amely évről évre több tízezer látogatót vonz. Az idei menetben több mint 1500 hazai és nemzetközi táncművész vesz részt, a közönség pedig több százezer élő virágból készített kompozíciókat is láthat.
A virágkarnevál hagyománya több mint fél évszázados: az első Debreceni Virágkarnevált 1966-ban rendezték meg. A rendezvény azóta a város egyik legismertebb eseményévé vált, amely a virágkocsik mellett a tánc, a zene és más kulturális programok köré szerveződik. A karnevál központi napja hagyományosan augusztus 20., így a rendezvény szorosan kapcsolódik az államalapítás ünnepéhez.
A város több pontját érinti a Debreceni Virágkarnevál felvonulása
Augusztus 20-án a hivatalos ünnepi program 7.45-kor zászlófelvonással kezdődik a Debreceni Református Nagytemplom előtt, majd 8 órától kenyérszentelést tartanak.
A karneváli menet gyülekezőpontja a Petőfi tér. A felvonulás útvonala:
- Piac utca
- Kossuth tér
- Hatvan utca
- Bethlen utca
- Egyetem sugárút
- Egyetem tér
A rendőrség a felvonulás útvonalát keresztező utcákat reggel 6 órától lezárja, ezért az autóval érkezőknek érdemes számolniuk a közlekedési korlátozásokkal.
A felvonulást követően 13.30 és 18.30 között a Nagyerdei körúton, valamint a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén állítják ki a virágkocsikat. A belépő felnőtteknek 3500, diákoknak és nyugdíjasoknak 2500 forint.
A Virágkocsi Korzóhoz és az oldtimer-kiállításhoz kapcsolódva táncprodukciókkal, művészeti csoportok bemutatóival és más színpadi programokkal is készülnek.
Este ismét útnak indulnak a virágkocsik
A program 20 órától esti felvonulással folytatódik. A kivilágított virágkocsik a Rózsa utcától az Őszirózsa közig haladnak, a produkciókat pedig az esti látványhoz készült jelmezekkel és vizuális elemekkel egészítik ki.
Az esti felvonuláshoz öt tribünt alakítanak ki, amelyekre 6500 és 8500 forint közötti áron lehet jegyet váltani.
Napokon át tartanak a karneváli programok Debrecenben
A karnevál nem korlátozódik augusztus 20-ra. Augusztus 18. és 23. között a város számos pontján ingyenes kísérőprogramokat rendeznek.
A fontosabb események között szerepel:
- a Kossuth téri koncertprogram és a Night Ride kerékpáros felvonulás;
- a Galiba Gyermekfesztivál és az augusztus 19-i Gyerekkarnevál;
- a Dósa nádor téri családi és kulturális programok;
- a Kölcsey Központban megrendezett ingyenes Botanica Expo;
- a belvárosi és nagyerdei táncbemutatók;
- a Nagyerdei Sörkert programjai;
- a belvárosi fényfestések és a Régi Városházára vetített 3D mapping.
A menet az útvonal teljes hosszában ingyenesen megtekinthető, emellett több helyszínen fizetős tribünöket is kialakítanak. A nappali lelátójegyek ára helyszíntől függően 9990 és 19 990 forint között alakul.