Több százezer virág és 1500 táncos lepi el Debrecent augusztus 20-án – fotókon a korábbi évek karneváljai

A város több pontját érinti a Debreceni Virágkarnevál felvonulása

Augusztus 20-án a hivatalos ünnepi program 7.45-kor zászlófelvonással kezdődik a Debreceni Református Nagytemplom előtt, majd 8 órától kenyérszentelést tartanak.

A karneváli menet gyülekezőpontja a Petőfi tér. A felvonulás útvonala:

Piac utca

Kossuth tér

Hatvan utca

Bethlen utca

Egyetem sugárút

Egyetem tér

A rendőrség a felvonulás útvonalát keresztező utcákat reggel 6 órától lezárja, ezért az autóval érkezőknek érdemes számolniuk a közlekedési korlátozásokkal.

A felvonulást követően 13.30 és 18.30 között a Nagyerdei körúton, valamint a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén állítják ki a virágkocsikat. A belépő felnőtteknek 3500, diákoknak és nyugdíjasoknak 2500 forint.

A Virágkocsi Korzóhoz és az oldtimer-kiállításhoz kapcsolódva táncprodukciókkal, művészeti csoportok bemutatóival és más színpadi programokkal is készülnek.

Este ismét útnak indulnak a virágkocsik

A program 20 órától esti felvonulással folytatódik. A kivilágított virágkocsik a Rózsa utcától az Őszirózsa közig haladnak, a produkciókat pedig az esti látványhoz készült jelmezekkel és vizuális elemekkel egészítik ki.

Az esti felvonuláshoz öt tribünt alakítanak ki, amelyekre 6500 és 8500 forint közötti áron lehet jegyet váltani.

Napokon át tartanak a karneváli programok Debrecenben

A karnevál nem korlátozódik augusztus 20-ra. Augusztus 18. és 23. között a város számos pontján ingyenes kísérőprogramokat rendeznek.