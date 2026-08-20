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Szemkápráztató felvonulás: ilyen volt az idei Debreceni Virágkarnevál

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Elképesztő élményben volt része az érdeklődőknek Debrecenben. Az idei Debreceni Virágkarneválon tizenkét virágkocsi és számos tánccsoport színesítette az eseményt.
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nemzeti ünnepaugusztus 20eseménydebreceni virágkarnevál

Augusztus 20-án a nemzeti ünneppel együtt kezdetét vette a Debreceni Virágkarnevál is. Emberek tízezrei gyűltek össze már a kora reggeli órákban a Piac utcán, arra várva, hogy a virágkocsik és a tánccsoportok végigvonuljanak a Petőfi tértől a Nagytemplomig, azután a Hatvan utca irányába elkanyarodva a Nagyerdei Stadion felé vegyék az irányt, mialatt az esemény hangulatát a Debreceni Népi Együttes énekes-táncos műsora alapozta meg.

Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Az idei Debreceni Virágkarnevál sem okozott csalódást az érdeklődőknek / Fotó: Kalocsai Richard / Mediaworks

A kenyeret ezután a helyi egyházi méltóságok szentelték meg ünnepélyesen: ekkor beszédet mondott Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök is, majd ezt követően Erdős Fruzsi egy, a családjával közösen előadott dallal lepte meg a jelenlévőket.

Elsőként a magyar lélek számára legközelebbi, a Szent Korona virágkocsija gördült végig az útvonalon, amelyet a Debreceni Helyőrségi Zenekar kísért. Az államalapításhoz kötődő alkotást ezúttal is, mint minden évben, idén is megújították. A koronát ábrázoló kompozíciót Debrecen Címere, a város virágkocsija következett.

A további részleteket IDE KATTINTVA lehet elolvasni!

A Debreceni Virágkarneválról készült galériánkat az alábbi képre kattintva lehet megtekinteni!

A 2026-os Debreceni Virágkarnevál felvonulása
A 2026-os Debreceni Virágkarnevál felvonulása
A 2026-os Debreceni Virágkarnevál felvonulása
A 2026-os Debreceni Virágkarnevál felvonulása
A 2026-os Debreceni Virágkarnevál felvonulása
A 2026-os Debreceni Virágkarnevál felvonulása
A 2026-os Debreceni Virágkarnevál felvonulása
A 2026-os Debreceni Virágkarnevál felvonulása
A 2026-os Debreceni Virágkarnevál felvonulása
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Debreceni Virágkarnevál, 2026.08.20.
Galéria: Elkezdődött a Debreceni Virágkarnevál felvonulása
Fotó: Mediaworks
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Elkezdődött a Debreceni Virágkarnevál felvonulása

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