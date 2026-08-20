Szemkápráztató felvonulás: ilyen volt az idei Debreceni Virágkarnevál

Augusztus 20-án a nemzeti ünneppel együtt kezdetét vette a Debreceni Virágkarnevál is. Emberek tízezrei gyűltek össze már a kora reggeli órákban a Piac utcán, arra várva, hogy a virágkocsik és a tánccsoportok végigvonuljanak a Petőfi tértől a Nagytemplomig, azután a Hatvan utca irányába elkanyarodva a Nagyerdei Stadion felé vegyék az irányt, mialatt az esemény hangulatát a Debreceni Népi Együttes énekes-táncos műsora alapozta meg.

Az idei Debreceni Virágkarnevál sem okozott csalódást az érdeklődőknek / Fotó: Kalocsai Richard / Mediaworks

A kenyeret ezután a helyi egyházi méltóságok szentelték meg ünnepélyesen: ekkor beszédet mondott Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök is, majd ezt követően Erdős Fruzsi egy, a családjával közösen előadott dallal lepte meg a jelenlévőket.

Elsőként a magyar lélek számára legközelebbi, a Szent Korona virágkocsija gördült végig az útvonalon, amelyet a Debreceni Helyőrségi Zenekar kísért. Az államalapításhoz kötődő alkotást ezúttal is, mint minden évben, idén is megújították. A koronát ábrázoló kompozíciót Debrecen Címere, a város virágkocsija következett.

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