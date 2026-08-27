Napokon belül eldőlhet:, hogy szabadnap lesz-e december 24-e

Hajrájához érkezett az aláírásgyűjtés a december 24-i munkaszüneti napról szóló népszavazási kezdeményezésnél. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) szeptember 4-ig gyűjti a szignókat, a referendum kiírásához 200 ezer érvényes aláírás szükséges.

Mégsem lesz munkaszünet december 24-e? Megszólalt a népszavazást kezdeményező szakszervezet elnöke

Fotó: Polyák Attila / MW

Még nem tudni, összejön-e a 200 ezer aláírás

Karsai Zoltán, a KASZ elnöke a Magyar Nemzetnek nem akart becslésbe bocsátkozni arról, hogy sikerül-e összegyűjteniük a szükséges mennyiséget.

Kollégáink most is az utcákon vannak, amikor tehetem, én is csatlakozom hozzájuk, emellett rengeteg aláírásgyűjtő ívet vittek el a kezdeményezésünkkel szimpatizálók

– mondta.

A szakszervezeti vezető szerint ezért az sem kizárt, hogy jóval meghaladják a 200 ezres határt, de az is előfordulhat, hogy nem érik el.

Karsai arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló 120 nap helyett végül csak mintegy 45 napjuk maradt az aláírásgyűjtésre.

Magyar Péter korábban megígérte

A Nemzeti Választási Bizottság határozata április végén jelent meg a hivatalos lapban, így a szakszervezet május 15-én megkezdhette volna a gyűjtést, ezt azonban nem tette meg.

Vártunk az új kormányra

– fogalmazott Karsai.

Magyar Péter még tavaly december 23-án arról írt a közösségi médiában, hogy ha a Tisza Párt kormányra kerül, munkaszüneti nappá nyilvánítják december 24-ét. A Tisza azóta kormányra került, Magyar Péter pedig miniszterelnök lett, a KASZ szerint azonban

a kabinet azóta sem reagált érdemben a megkeresésükre.

A szakszervezet ezért folytatta a népszavazási kezdeményezést.

Akkor sem engedik el december 24-e ügyét, ha nem sikerül az aláírásgyűjtés

Karsai Zoltán szerint arra is van forgatókönyvük, ha nem gyűlik össze a 200 ezer érvényes aláírás.

Minden helyzetre van forgatókönyvünk, az ügyet biztosan nem engedjük el

– jelentette ki.

A KASZ elnöke arra is utalt, hogy bizonyos csatornákon keresztül már felvették a kapcsolatot a döntéshozókkal, részleteket azonban nem árult el.

Karsai szerint a december 24-i munkaszüneti nap kérdése sokakat érint, ezért bízik abban, hogy a kezdeményezés valamilyen formában akár már idén eredményre vezethet